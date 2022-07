La version bêta publique d’iOS 16 est arrivée : devez-vous l’installer ?

La version bêta publique d’iOS 16 a été publiée lundi, permettant à tout utilisateur d’iPhone d’essayer toutes les nouvelles fonctionnalités. Même si n’importe qui peut désormais installer la version bêta d’iOS 16, cela ne indique pas pour autant qu’elle est parfaite. Il reste encore de nombreux bogues et problèmes à prendre en compte avant de mettre à jour vos appareils.

Sauvegardez votre iPhone.

Avant même d’envisager d’installer la version bêta publique d’iOS 16 sur votre iPhone, assurez-vous d’avoir une sauvegarde récente de vos données. Vous pouvez découvrir les détails sur la façon de sauvegarder votre iPhone et iPad ici dans notre guide complet. Avoir une sauvegarde récente garantit que si vous devez rétrograder vers iOS 15, vous perdrez le moins de données possible.

Avertissement d’Apple concernant la bêta publique d’iOS 16

Apple lui-même a quelques avertissements pour les utilisateurs envisageant d’installer la version bêta publique d’iOS 16. La société affirme qu’iOS 16 « n’a pas encore été commercialisé par Apple » et peut contenir « des erreurs ou des inexactitudes ». Par conséquent, Apple vous recommande de l’installer d’abord sur un appareil secondaire.

Veuillez noter qu’étant donné que le logiciel bêta public n’a pas encore été commercialisé par Apple, il peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et peut ne pas fonctionner aussi bien que les logiciels commercialisés. Assurez-vous de sauvegarder votre iPhone, iPad ou iPod touch et votre Mac à l’aide de Time Machine avant d’installer le logiciel bêta. Étant donné que les achats et les données Apple TV sont stockés dans le cloud, il n’est pas nécessaire de sauvegarder votre Apple TV. Installez le logiciel bêta uniquement sur des appareils hors production qui ne sont pas critiques pour l’entreprise. Nous vous recommandons fortement d’installer sur un système ou un périphérique secondaire, ou sur une partition secondaire sur votre Mac.

Bugs de la bêta publique d’iOS 16

Apple n’entre pas dans les détails du type de bugs que vous pourriez rencontrer si vous installez iOS 16 sur votre iPhone principal. Vous ne savez jamais à quels bogues et problèmes de performances vous attendre avec une version bêta du logiciel, mais il existe une poignée de problèmes relativement courants : autonomie de la batterie inférieure à la normale, plantages du système d’exploitation, plantages de l’écran d’accueil, problèmes de synchronisation iCloud, etc.

Il est également important de se rappeler que les modifications et les améliorations ne sont pas nécessairement linéaires entre les versions bêta ultérieures d’iOS 16. Par exemple, quelque chose qui fonctionne parfaitement dans la version bêta 3 d’iOS 16 d’aujourd’hui pourrait être cassé lors de la sortie de la prochaine version dans deux semaines.

J’utilise iOS 16 depuis la sortie de la première version bêta la semaine dernière, et j’ai remarqué un certain nombre de bogues. Cela inclut les plantages aléatoires de l’écran de verrouillage, les iMessages qui ne se synchronisent pas entre les appareils, l’écran tactile qui se fige et devient inutilisable, et plus encore.

Un autre problème courant est la compatibilité avec les applications tierces. L’une des principales raisons pour lesquelles Apple publie des versions bêta de ses prochains systèmes d’exploitation est de donner aux développeurs la possibilité de tester leurs applications avec les nouvelles mises à jour.

Lorsque vous installez une version bêta sur vos appareils, n’oubliez pas que les développeurs n’ont pas optimisé leurs applications pour les nouvelles fonctionnalités et que certaines applications peuvent ne pas fonctionner du tout. Les développeurs ont jusqu’à cet automne, date à laquelle iOS 16 sera publié sous une forme stable, pour mettre à jour leurs applications, et ils ne sont pas tenus de le faire plus tôt.

Faut-il installer la bêta publique d’iOS 16 ?

En fin de compte, c’est à vous de décider si le risque en vaut la peine ou non. La version bêta publique d’iOS 16 apporte une tonne de nouvelles fonctionnalités amusantes, notamment un écran de verrouillage personnalisable, de nouvelles fonctionnalités de messagerie, etc.

En savoir plus sur les nouveautés d’iOS 16 :

Si vous installez la version bêta publique d’iOS 16, préparez-vous aux bogues et aux bizarreries. Mais cela étant dit, la version bêta de cette année est assez stable par rapport aux années précédentes des versions bêta publiques d’iOS. Vous aurez quelques bogues, mais à l’exception de l’incompatibilité avec des applications tierces, aucun d’entre eux n’est susceptible d’avoir un impact sur votre utilisation quotidienne.

Si vous avez évalué le risque et réfléchi aux bogues possibles et que vous souhaitez installer iOS 16 sur votre iPhone, consultez notre guide complet ici.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :