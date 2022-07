Principales fonctionnalités d’iOS 16 : 13 modifications qui amélioreront votre expérience sur iPhone et iPad [Videos]

iOS 16 continue de tester avec la version bêta publique désormais disponible parallèlement à la version bêta du développeur. Cette année, Apple apporte une gamme de nouvelles fonctionnalités et de modifications de la personnalisation de l’écran de verrouillage, des mises à jour précieuses des messages, du courrier et des photos, la possibilité d’utiliser l’iPhone comme webcam Mac, et bien plus encore. Regardons les principales fonctionnalités d’iOS 16 et comment les utiliser.

iOS 16 voit des changements majeurs pour l’iPhone comme un écran de verrouillage personnalisable, de nouveaux fonds d’écran, la possibilité d’annuler l’envoi dans Messages et Mail, l’édition par lots et un outil de duplication dans Photos, l’utilisation de l’iPhone sans fil comme webcam Mac et le retour haptique sur le clavier par défaut.

iPad gagne la plupart de ceux avec iPadOS 16 ainsi que la nouvelle interface utilisateur multitâche en tête d’affiche appelée Stage Manager.

Si vous voulez tout vérifier par vous-même, nous avons un guide complet sur la façon de démarrer avec la version bêta publique gratuite :

Principales fonctionnalités d’iOS 16

Nous avons testé les nouvelles fonctionnalités d’iOS 16 et partagé une couverture pratique détaillée de leur utilisation et de leur fonctionnement. Voici un aperçu des principales fonctionnalités d’iOS 16 :

La personnalisation de l’écran de verrouillage est probablement la fonctionnalité la plus accrocheuse d’iOS 16. Elle permet aux utilisateurs de placer des widgets directement sur l’écran de verrouillage, offre des fonds d’écran améliorés, une personnalisation du texte/des couleurs, etc.

Outre la personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran sont disponibles avec iOS 16, y compris de nouveaux fonds d’écran dynamiques similaires à ceux que nous avons vus sur Apple Watch.

L’application Home et l’expérience HomeKit bénéficient d’une refonte très bienvenue avec iOS 16. Il existe une toute nouvelle interface utilisateur plus transparente et intuitive à utiliser.

Il est désormais possible d’annuler l’envoi de messages avec iOS 16, cependant, il existe certaines limites au fonctionnement de la fonctionnalité.

En plus de l’option d’annulation d’envoi, vous pouvez modifier les iMessages après les avoir envoyés.

Stage Manager est la toute nouvelle interface utilisateur d’Apple pour le multitâche sur iPad (et Mac également). Cependant, il sera limité aux iPad M1.

Un tout nouveau mode « sécurité extrême » arrive avec iOS 16 appelé Mode de verrouillage :

Mail obtient une mise à niveau pratique avec une option Envoyer plus tard.

Continuity Camera offre un moyen transparent et sans fil d’utiliser votre iPhone comme webcam Mac.

Semblable à l’annulation d’iMessages mais avec un délai plus court, vous pouvez désormais annuler l’envoi d’e-mails dans l’application Mail d’Apple.

Désormais, le clavier iOS par défaut d’Apple a un retour haptique !

Gagnez du temps lors de l’édition de photos sur iPhone avec un outil de lot pour appliquer les modifications.

Une autre mise à jour pratique de l’application Photos est un outil de recherche de doublons intégré.

Pour un aperçu plus approfondi des plus de 100 modifications apportées à iOS 16, consultez notre présentation vidéo complète. Merci d’avoir consulté notre guide sur les principales fonctionnalités d’iOS 16 !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :