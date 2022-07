Ce mobile édition spéciale Transformers est l’un des plus spectaculaires que nous ayons vus récemment

Encore une édition exclusive et limitée, celle de Red Magic avec son mobile 7S Pro très puissant qui se déguise en Bumblebee pour faire plaisir aux fans de Transformers.

Si vous n’étiez pas déjà fatigué de voir des téléphones exclusifs et des éditions limitées, à ce rythme vous le serez sûrement très bientôt. Et oui, les amis, nous avons déjà des versions de Dragon Ball, Mercedes-Benz, Star Wars, Diablo Immortal et même des groupes musicaux comme BTS, tous avec leurs packages collector et accessoires inédits inclus.

Le prochain à arriver nous est présenté par Nubia et sa société dérivée Red Magic, qui s’est concentrée sur l’industrie du jeu vidéo a voulu nous apporter cette version pour les fans de Transformers de son très puissant Red Magic 7S Pro, désormais déguisé en jaune et noir des tons inspirés de chez Bumblebee.

Comme nous l’ont dit les collègues d’Android Authority, ce n’est pas la première fois que Red Magic opte pour Transformers pour nous présenter des éditions limitées de ses mobiles, même si dans ce cas la nouvelle esthétique de cette édition Bumblebee est si frappante et attrayante qu’elle a attiré notre attention et celle de presque toute l’industrie.

Ici vous pouvez le voir plus en détail…!

Galerie de photos Red Magic 7S Pro Bumblebee Edition

C’est le nouveau maquinón Red Magic qui vient d’éclater AnTuTu: plus d’un million de points

Bien sûr, nous ne connaissons pas encore le prix de cette Red Magic 7S Pro Bumblebee Edition qui accompagnera dans les prochains jours toute la famille Red Magic 7S lors du lancement en Chine, bien que dans son cas évidemment et comme toujours il se limite généralement à le marché local et dans une série de quelques unités.

Toujours comme à son habitude, il est accompagné d’un packaging unique conçu pour l’occasion, qui comprend des accessoires collector tels qu’un ventilateur, un étui de protection, un chargeur et un câble personnalisés, et un badge.

Là où rien ne change, c’est dans le matériel d’origine du Red Magic 7S Pro, à partir d’une plate-forme hautes performances qu’AnTuTu a déjà rompue avec ses prototypes avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 à la barre, accompagné de 12, 16 ou 18 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de mémoire interne.

Son écran mesure 6,8 pouces, avec la technologie AMOLED ‘1 milliard de couleurs’ et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 hertz, ajoutant des déclencheurs pour le jeu avec un échantillonnage de 520 hertz* et un refroidissement actif interne avec un ventilateur dédié.

Il dispose d’appareils photo de 64, 8 et 2 mégapixels, ainsi que d’un autre capteur frontal de 8 mégapixels, le tout dans un boîtier en alliage d’aluminium aéronautique avec la vitesse de connectivité la plus élevée -5G et Wi-Fi 6 à travers- où une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 135 watt.

C’est une bête de téléphone, et avec ce costume Bumblebee, cela semble aussi le cas… Le problème, c’est que nous ne le verrons pas en France ou en Amérique latine !

Fan de Devil Immortel ? Vous voudrez avoir la nouvelle édition spéciale du Samsung Galaxy S22

Rubriques connexes : Mobiles