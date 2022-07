Apple lance la première version bêta publique du logiciel HomePod 16, modèle 2018 non pris en charge

Apple lance la première version bêta publique de HomePod Software 16. Cette version accompagne la version révisée d’iOS 16 et de macOS 13 Ventura, et les versions bêta publiques de tous les systèmes d’exploitation à venir qu’Apple prépare plus tard cet automne.

Pour installer la version bêta publique du logiciel HomePod 16, les utilisateurs ont besoin d’un HomePod mini et d’un iPhone ou d’un iPad exécutant iOS 16 ou iPadOS 16. Depuis l’appareil de votre choix, accédez à l’application Home > Paramètres d’accueil > Mise à jour du logiciel > Mises à jour de la bêta HomePod et inscrivez le HomePod mini que vous souhaitez dans le programme bêta.

Votre HomePod mini recevra automatiquement la dernière version bêta publique du logiciel si vous avez activé la mise à jour automatique dans les paramètres des mises à jour logicielles. Pour vérifier manuellement les mises à jour, accédez à Home App > Home Settings > Software Update. Vous pouvez apprendre comment inscrire votre iPhone sur iOS 16 ici.

Comme Netcost-security.fr‘s Filipe Espósito a précédemment noté, afin de choisir quels HomePods recevront le logiciel bêta, il vous suffit d’activer la bascule individuelle pour chaque haut-parleur. Ensuite, il devrait obtenir la mise à jour bêta. La désactivation de la bascule empêchera ce HomePod de recevoir des mises à jour bêta.

Pour l’instant, on ne sait pas ce qu’apporte la version bêta publique de HomePod Software 16. Bien qu’il s’agisse d’une version modifiée de tvOS 16, les nouvelles fonctionnalités disponibles pour l’Apple TV ne seront pas disponibles pour votre HomePod.

Voici les principales fonctionnalités de tvOS 16 à venir sur les Apple TV plus tard cet automne :

Compatibilité des manettes Nintendo Switch : tvOS 16 prendra enfin en charge les Joy-Cons et Pro Controller de Nintendo Switch. Nous présentons cette histoire ici à Netcost-security.fr. Apple indique que « de nombreux contrôleurs de jeu Bluetooth et USB supplémentaires sont pris en charge par le contrôleur de jeu » à partir de tvOS 16 ;

Transfert vidéo avec l'onglet Apple TV+ : Des aperçus vidéo riches en haut de l'onglet Apple TV+ aident les utilisateurs à découvrir leur prochain Apple Original préféré ;

AppleFitness+ : Avec tvOS 16, à des moments clés de l'entraînement, les mesures d'intensité sont appelées et apparaîtront à l'écran pour la motivation. Les intensités sont Facile, Modérée, Difficile et Totale.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Apple rend la version bêta publique de HomePod Software 16 disponible uniquement pour les mini modèles, car le HomePod d’origine a été abandonné l’année dernière. L’une d’elles est qu’il est plus facile de restaurer votre HomePod mini en cas de problème, tandis que si vous briquez votre HomePod d’origine, eh bien, vous n’avez pas de chance.

Si vous remarquez des changements dans la version bêta publique du logiciel HomePod 16 ou les autres versions bêta d’Apple aujourd’hui, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les versions ici à Netcost-security.fr si nous trouvons quelque chose de nouveau.

