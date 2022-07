Samsung Galaxy M12 et Galaxy F02 reçoivent la mise à jour Android 12

Deux autres téléphones d’entrée de gamme reçoivent désormais la mise à jour stable One UI 4.1 basée sur Android 12 ce mois-ci. Je parle des populaires téléphones Galaxy M12 et Galaxy F02s. Et avec ce déploiement, Samsung a déployé Android 12 pour presque tous les téléphones éligibles. Il reste peut-être quelques appareils. Et si vous êtes un utilisateur du Galaxy M12 ou du Galaxy F02s, votre attente est enfin terminée. Voici tout sur Android 12 basé sur One UI 4.1 pour Galaxy M12 et Galaxy F02s.

Samsung a sorti le Galaxy M12 en avril de l’année dernière avec la mise à jour One UI 3.1 basée sur Android 11. Et donc la mise à jour Android 12 est la première mise à jour majeure pour l’appareil.

En parlant de Galaxy F02, il est également sorti l’année dernière mais avec Android 10 prêt à l’emploi. Plus tard, l’appareil a reçu une mise à jour Android 11. Cela indique qu’Android 12 est la deuxième mise à jour majeure de l’appareil.

La mise à jour One UI 4.1 basée sur Android 12 pour le Galaxy M12 est actuellement déployée au Vietnam avec la version du micrologiciel M127FXXU3BVF8. Et d’autres régions devraient bientôt recevoir la mise à jour. Le One UI 4.1 stable basé sur Android 12 pour Galaxy F02 est en cours de déploiement en Inde, car il s’agit d’un téléphone exclusif à l’Inde. Et il est livré avec la version du firmware E025FXXU2CVF4.

Maintenant, comme il s’agit de mises à jour majeures, vous pouvez vous attendre à un tas de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’à des mises à jour de correctifs de sécurité. La nouvelle mise à jour comprend des fonctionnalités telles que de nouveaux widgets, des animations très fluides lors de l’ouverture et de la fermeture des applications, un panneau rapide révisé, un mode sombre automatique pour les fonds d’écran, les icônes et les illustrations, une nouvelle animation de chargement, et bien plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications mentionné ici pour connaître toutes les modifications apportées à la mise à jour One UI 4.1 basée sur Android 12.

Si vous possédez un Samsung Galaxy M12 ou Galaxy F02s, vous recevrez bientôt la mise à jour. Il s’agit d’une mise à jour OTA déployée par lots, ce qui indique que certains utilisateurs devront peut-être attendre plus longtemps pour la mise à jour. Parfois, la notification de mise à jour OTA ne fonctionne pas. Dans ce cas, vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour du logiciel. Et une fois la mise à jour disponible, appuyez sur le bouton Télécharger et installer.

Tu pourrais aussi aimer – Liste des périphériques pris en charge par Samsung RAM Plus (mise à jour)

Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la zone de commentaires ci-dessous. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Vérifiez également :