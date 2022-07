Le deuxième téléphone à clapet de Samsung reçoit également la mise à jour Android de juillet

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy Z Flip 5G en Australie avec la version de firmware F707BXXU6GVF7.

Samsung continue de mettre à jour tous ses terminaux, les plus récents et certains plus anciens, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour à la fois le Samsung Galaxy S20 FE et le Galaxy A53 5G, on vient maintenant d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet sur sa deuxième génération de terminaux. coques à clapet, le Samsung Galaxy Z Flip 5G.

La mise à jour Android de juillet 2022 est désormais disponible pour le Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung a commencé à publier la mise à jour Android de juillet sur le Samsung Galaxy Z Flip 5G en Australie et elle devrait atteindre d’autres pays du monde, y compris l’France, au cours des prochains jours.

Cette nouvelle mise à jour logicielle pour le Galaxy Z Flip 5G d’Australie arrive avec la version du micrologiciel F707BXXU6GVF7 et inclut le correctif de sécurité de juillet 2022, qui corrige plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige des bogues généraux et améliore la stabilité globale de l’appareil.

La firme coréenne a lancé le Samsung Galaxy Z Flip 5G en juillet 2020 avec One UI 2.5 basé sur Android 10, au début de l’année dernière, il a été mis à jour vers One UI 3 avec Android 11 et au début de 2022, il a reçu One UI 4 basé sur Android 12.

Si vous avez un Samsung Galaxy Z Flip 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Ces Samsung Galaxy 6 reçoivent également la mise à jour Android de juillet

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

