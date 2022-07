Une Apple Watch Pro robuste a du sens, mais elle ne devrait pas remplacer l’édition

Nous attendons depuis longtemps une nouvelle version renforcée de la smartwatch d’Apple, et la newsletter « Power On » de Mark Gurman a suggéré hier que ce serait la marque Apple Watch Pro. Je peux facilement le croire.

Cependant, il a poursuivi en suggérant que le nouveau modèle Pro remplacerait l’Apple Watch Edition – et cela n’a aucun sens pour moi…

L’Apple Watch Pro

Je comprends parfaitement l’idée d’une Apple Watch renforcée, avec une autonomie de batterie plus longue. À l’heure actuelle, une Apple Watch n’est pas un bon choix pour quiconque souhaite une montre intelligente pour des randonnées ou des randonnées d’escalade de plusieurs jours, à la fois parce qu’elle est relativement facilement endommagée lorsqu’elle est soumise à un environnement difficile, et parce qu’elle n’offre pas le type de batterie -durée de vie nécessaire pour une utilisation prolongée du GPS, même sur un week-end.

Vous pouvez aborder la partie « robuste » de l’équation avec un boîtier Apple Watch, mais cela ne résout toujours pas le problème de la durée de vie de la batterie – et même certains coureurs de longue distance ont du mal avec cela lorsqu’ils utilisent le GPS tout au long.

Le marché de l’aventure en plein air et du sport est un marché que Garmin comprend bien, il n’est donc pas surprenant qu’il possède actuellement à peu près ce segment – du Garmin Instinct d’entrée de gamme au Garmin Fenix ​​7X, avec ses 37 jours d’autonomie et ses militaires- robustesse spécifique.

Le marché des montres intelligentes axées sur le sport/l’activité est important, et pour moi, il est logique qu’Apple prenne une part de ce gâteau. En effet, plus Apple ajoute de fonctionnalités de santé et d’activité à la montre, plus il est logique pour l’entreprise de créer un modèle pour les plus sportifs d’entre nous.

Ce que Gurman a suggéré semble tout à fait raisonnable.

Les caractéristiques professionnelles seront un écran plus grand et plus incassable, un suivi amélioré de la randonnée et de la natation, une durée de vie de la batterie plus longue et un boîtier plus lourd et robuste fabriqué à partir d’un matériau métallique de qualité supérieure, non aluminium (probablement du titane étant donné qu’il est beaucoup plus durable que l’acier) .

Ce qui n’a pas de sens pour moi, c’est l’idée qu’une montre Pro robuste remplace l’Édition.

Édition Apple Watch

D’accord, nous devrons prétendre que la série 0 n’a jamais eu lieu… Payer jusqu’à 27 000 $ pour une montre avec une durée de vie prévue de quelques années seulement avant qu’elle ne soit obsolète n’avait aucun sens en premier lieu. Mais alors que l’or massif était peut-être premium en termes de prix, presque personne ne le considérait comme élégant. « Bling » est le terme qui m’est venu à l’esprit.

Mais cette aberration mise à part, Apple a ensuite adopté une belle céramique blanche pour le modèle Series 2 Edition, et l’a relancé pour la Series 5.

Cette montre est, pour moi, l’incarnation même du style, surtout lorsqu’elle est associée à un bracelet blanc assorti. Au départ, je n’étais pas convaincu quand j’ai vu des photos, et je n’étais pas disposé à payer de l’argent en céramique pour une montre que je prévoyais de remplacer tous les deux ans, mais j’ai finalement réussi à m’y mettre.

Cinq mois plus tard, je l’aime autant que le jour de son arrivée et je le considère toujours comme l’un des plus beaux produits Apple.

(Aujourd’hui, bien sûr, les modèles Edition sont en titane – mais c’est une toute autre discussion.)

Ce sont des marchés totalement différents

Pour moi, une montre robuste et une montre élégante sont deux choses totalement différentes. À moins que vous ne soyez du genre à porter une montre de plongée au bureau, elles ne sont en aucun cas interchangeables.

Si je vais grimper, je veux une montre fiable, capable de résister aux chocs et offrant une véritable autonomie d’une journée lorsque j’utilise le GPS. Tant que ce n’est pas franchement moche, je me fiche de ce à quoi ça ressemble.

Si je sors dîner, je veux une montre qui soit belle tout en offrant les fonctionnalités essentielles dont j’ai besoin dans la vie de tous les jours. Je me fiche que la batterie ait besoin d’être rechargée tous les soirs, et je n’en ai pas besoin pour être capable de gratter contre les rochers.

Alors oui, je pense absolument qu’Apple devrait proposer une montre robuste, et s’il veut appeler cela l’Apple Watch Pro, ça me va. Mais non, je ne pense pas qu’il devrait remplacer l’Apple Watch Edition. Il y a un marché pour les deux, et ils ont des rôles très différents.

C’est mon point de vue – et le vôtre? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Répondez à notre sondage

