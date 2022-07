Téléchargez ici les fonds d’écran de l’exclusif Nothing Phone 1

En attendant le Nothing Phone (1), que diriez-vous d’essayer ses fonds d’écran originaux ?

Le Nothing Phone (1), premier smartphone de la startup dirigée par Carl Pei –l’un des co-fondateurs de OnePlus– est déjà devenu l’un des produits les plus attendus de l’année dans le monde de la technologie, et des milliers de les gens attendent son arrivée sur le marché, pour voir s’il peut vraiment devenir le tueur phare que beaucoup attendent depuis longtemps.

Son arrivée sur le marché est très proche, mais d’ici là, les fuites ne nous donneront aucun répit. Après avoir pu voir une vidéo avec le terminal en protagoniste, et connaissant son prix plus que probable, nous avons maintenant la possibilité de télécharger ses fonds d’écran originaux, avant même que l’appareil ne soit officiellement annoncé.

Les fonds d’écran originaux du Nothing Phone (1), déjà sur n’importe quel mobile

Ce sont les personnes du portail YTECHB qui ont réussi à accéder aux images de fond originales qui seront incluses avec le nouveau Nothing Phone (1). Au total, quatre fonds d’écran différents sont inclus, dont certains utilisés par la marque dans ses supports promotionnels publiés sur les réseaux au cours des dernières semaines.

Pour télécharger les fonds dans leur plus haute qualité, il vous suffit d’accéder au dossier Google Drive que nous lions sous ces lignes. Les quatre fichiers image y sont disponibles, disponibles en téléchargement gratuit.

Le Nothing Phone (1) sera présenté le 12 juillet lors d’un événement qui aura lieu à Londres et sera diffusé sur Internet. Un accent sur la conception et l’expérience utilisateur est attendu de l’appareil, à travers un logiciel propre qui comprendra, entre autres, un lanceur développé par la marque elle-même, qui peut également être téléchargé sur d’autres appareils Android.

