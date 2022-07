Top 5 des fonctionnalités de Slack : elles sont aussi utiles qu’uniques

Slack offre une multitude de fonctionnalités utiles que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. Ce sont les plus pertinents.

Slack est un outil très utile pour ceux qui veulent avoir une bonne communication entre les membres de leur entreprise. Grâce à cela, nous pouvons établir des flux de travail efficaces et faire monter en flèche la productivité. Pour en tirer le meilleur parti, voici les meilleures fonctions de cet outil et que vous devriez commencer à appliquer tout de suite.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Définissez votre disponibilité

Sans aucun doute, c’est une façon de montrer si nous sommes disponibles ou non à un moment précis. Il établit un code qui notifie à nos contacts que nous sommes prêts à les servir ou non. Configurer la disponibilité dans Slack est très simple. De cette façon, un collègue ou un employé saura si c’est le moment le plus opportun ou non pour engager une conversation. la disponibilité dans Slack est très facile à changer, cela se fait d’un simple geste et vous pouvez passer de disponible à absent d’un simple geste. De la même manière, vous pouvez définir le statut que vous souhaitez ou laisser un message si vous partez en vacances.

programmer des messages

Slack offre la possibilité de programmer les messages afin qu’ils soient envoyés au bon moment. Grâce à cette option, nous pouvons laisser un message programmé en fin d’après-midi pour être envoyé en tout début de matinée. C’est une façon d’être en phase avec le droit à la déconnexion numérique des entreprises et de pouvoir faire passer ce message au bon moment. Il nous est tous arrivé à une occasion de recevoir un e-mail la nuit dans lequel nous sommes accueillis par « bonjour ».

De cette façon, les messages arrivent au moment où ils se touchent, sans aucune anticipation et nous pouvons projeter une image beaucoup plus professionnelle. Planifier des messages dans Slack est très facile à faire, car il vous suffit d’appuyer sur la flèche sur l’icône de l’avion en papier et de choisir l’une des dates ou programmes prédictifs pour quand vous le souhaitez.

Rechercher des messages dans une conversation

Si le volume des conversations est élevé, trouver un message spécifique peut être assez fastidieux. Pas besoin de s’inquiéter, Slack fournit un outil pour que vous puissiez trouver ce message sans trop vous inquiéter. En haut de l’application, il y a une boîte où vous pouvez mettre quelques mots-clés de la conversation, choisir un canal spécifique à un utilisateur avec qui vous avez échangé ces messages. Les résultats sont immédiats, donc trouver n’importe quel message dans une conversation Slack n’est pas du tout un problème. Dès que vous internalisez cette option, vous ne cesserez pas de l’utiliser.

réagir avec des emoji

Les emojis ont fait évoluer la communication dans tous les domaines et Slack ne fait pas exception. Les réactions vous permettent d’exprimer facilement un sentiment sans avoir à utiliser de mots. Idéal comme réponses rapides sans avoir à taper un « ok » impersonnel. Réagir à un message Slack est très simple, il vous suffit d’appuyer longuement sur le message sur lequel vous souhaitez réagir et de choisir parmi ceux disponibles. Les réactions permettent aussi de gagner du temps et de donner un message important à notre interlocuteur : « Si je réponds comme ça, c’est que je suis occupé. »

Créer des canaux de bienvenue

Comme vous le savez, Slack est massivement utilisé dans les environnements de travail. Lorsqu’une personne rejoint une équipe et qu’un groupe de travail Slack est déjà créé, elle peut se sentir désorientée. Pour ces cas, il est préférable de créer un canal d’accueil où tous vos nouveaux collègues pourront vous accueillir chaleureusement. C’est aussi un beau geste envers cette personne qui rejoint le travail. Le faire est très simple.

Il vous suffit de créer une chaîne et de lui donner un nom évocateur. Par exemple, « Informations pour les nouveaux arrivants » ou « Bienvenue à… ».

Vous pouvez épingler des messages pertinents ou ajouter des fichiers utiles pour commencer à travailler. Un document qui exprime clairement les normes ou les règles à suivre dans ce lieu de travail ne fait jamais de mal. Aussi un message de félicitations pour avoir rejoint l’équipe et un mot d’encouragement. Cela sera très apprécié par le nouvel employé.

Toutes ces fonctions sont complétées par quelques autres astuces Slack que nous avons préparées pour vous, alors il est temps de profiter au maximum de cette application, qui peut être utilisée sur les téléphones mobiles et les ordinateurs fixes et portables. Slack maintient la communication fluide et la productivité inchangée. L’utilisation d’autres types de systèmes tels que WhatsApp n’est jamais une bonne idée dans l’environnement de travail.

