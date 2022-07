C’est à quel point le Camon 19 Pro Mondrian Edition est incroyable, le mobile à saveur Project Ara qui change de couleur

Depuis Shenzhen, la firme TECNO nous présente son nouveau Camon 19 Pro Mondrian Edition, un téléphone portable de taille moyenne avec un design différentiel avec un dos qui rappelle Ara et change également de couleur.

Nous en avions déjà averti il ​​y a quelque temps, et c’est qu’avec tant de personnalisation extrême, de couleurs exclusives et d’éditions limitées, il semble que la nouvelle poule aux œufs d’or dans l’industrie mobile est précisément que nous pouvons adapter et choisir nos smartphones en notre style le plus pur.

Nous avons également déjà vu des traitements intéressants pour les vitres arrière avec des finitions givrées, douces, brillantes ou mates et des couleurs infinies et différents matériaux parmi lesquels nous allons mettre en évidence la dernière innovation, qui est réalisée par ce nouveau smartphone TECNO qui Il vous rappelle dangereusement le projet Ara de Google et qu’il a un dos capable de changer de couleur lorsque la lumière le frappe.

Les collègues d’Android Central nous l’ont montré et en effet cette édition TECNO Camon 19 Pro Mondrian a l’air curieuse, un peu étrange et en même temps familière, avec tout l’intérêt évidemment porté sur cette partie arrière totalement distinctive et inspirée de Mondrian, qui peut changement de couleur à partir d’un motif avec des rectangles de différentes tailles en blanc et qui sont peints en bleu et rose au fur et à mesure que la lumière du soleil les frappe.

Ne croyez pas, par ailleurs, que ce terminal soit un travail d’ingénierie ou un exercice de conception, car il sera disponible commercialement sur certains marchés sélectionnés, également internationaux, à la fin de ce même mois de juillet, à un prix que nous ne connaissons pas. encore savoir.

Un arrière qui change de couleur ? Ok… Et qu’est-ce que ce Camon 19 Pro nous offrira d’autre ?

Eh bien, pour commencer, et selon le fabricant lui-même, sa technologie est basée sur des photoisomères polychromatiques capables de suivre des motifs géométriques de changement de couleur lorsque la lumière du soleil les frappe directement, bien qu’ils disent également de TECNO qu’ils ont amélioré cette technologie afin que les photoisomères réagissent également à la lumière à l’intérieur, passant d’un dos blanc à un autre parsemé de lignes et de rectangles bleu clair et roses.

Le design est assez curieux, joli je dirais même si c’est un peu subjectif, avec deux cercles pour les caméras également encadrés de noir et un motif géométrique signé du peintre hollandais Piet Mondrian. D’où son nom commercial…

Quant au matériel, il conserve une électronique de taille moyenne que nous connaissions du Camon 19 Pro sans cet habillage esthétique, présentant un écran IPS de 6,8 pouces et une résolution FHD + avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz, animé pour l’occasion par le chipset MediaTek Helium G96 de 12 nanomètres.

La configuration de la mémoire est de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, complétant la plate-forme d’une batterie généreuse de 5 000 mAh avec une charge rapide jusqu’à 33 watts.

La partie multimédia est gérée par un appareil photo de 64 mégapixels avec un téléobjectif de 50 mégapixels et un autre capteur de profondeur de 2 mégapixels, ajoutant un capteur supplémentaire de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Les responsables de TECNO se vantent d’un « objectif sensible à haute clarté avec capteur RGBW » pour défier les meilleurs téléphones en photographie de nuit.

En parlant des marchés où il sera disponible, en Europe nous n’aurons pas de chance, bien que nos amis d’Amérique latine pourront l’acheter dans quelques semaines à un prix qui sera bientôt annoncé sur leurs marchés. Il sera également disponible à l’achat en Afrique, au Moyen-Orient et sur certains marchés asiatiques, y compris un casque TECNO Sonic 1 en cadeau.

Quelle sera la prochaine ?

La personnalisation extrême des téléphones portables, la nouvelle poule aux œufs d’or pour les fabricants d’Android

