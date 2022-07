Gurman : l’Apple Watch robuste pourrait être baptisée « Pro » et remplacer l’édition

Trois nouvelles montres Apple arrivent cette année. Le modèle robuste pourrait être de marque Pro, comme Bloomberg‘s Mark Gurman suggère dans son dernier Allumer bulletin. Dans cet esprit, la société de Cupertino pourrait également, une fois de plus, abandonner la version Edition au profit de cette option de sports extrêmes.

La plupart de ce dont Gurman parle dans l’article d’aujourd’hui, il a déjà rapporté – ou d’autres analystes en ont également parlé. Il pense que les fonctionnalités Pro de cette prochaine Apple Watch seront un écran plus grand et plus résistant aux chocs, un suivi amélioré de la randonnée et de la natation, une durée de vie de la batterie plus longue et un boîtier plus lourd et robuste fabriqué à partir d’un matériau métallique de qualité supérieure, non aluminium.

« Cette smartwatch sera conçue pour plaire aux athlètes de sports extrêmes et à tous ceux qui pourraient autrement acheter une montre de sport Garmin haut de gamme pour des entraînements intenses. Je pense également que son écran plus grand, sa batterie plus grande et sa conception en métal le rendront attrayant pour tous ceux qui veulent simplement l’Apple Watch la plus avancée.

Gurman pense que cette Apple Watch s’appellera Pro pour élargir son portefeuille de produits avec des modèles professionnels, tels que le MacBook Pro, l’iPad Pro, l’iPhone Pro et les AirPods Pro. l’iPhone 13 normal », explique-t-il.

Par ailleurs, Mark Gurman estime que ce passage à une Apple Watch robuste signifiera également la fin de l’Apple Watch Edition – car il se souvient du passage d’Apple de l’Apple Watch en or à 17 000 $ aux offres en acier inoxydable et en titane.

Le journaliste de Bloomberg affirme que cette Apple Watch Pro comportera également la puce S8 – la même sur les modèles Apple Watch Series 7 et Series 6 -, et un nouveau capteur de température corporelle.

À propos de son prix, Gurman pense qu’Apple pourrait commencer plus près de 900 $ ou 999 $ en raison de son écran légèrement plus grand, de nouveaux capteurs et de matériaux haut de gamme.

Le mode faible consommation d’Apple Watch est toujours à venir

Enfin, Mark Gurman parle de sa prédiction en mode basse consommation. Au début de cette année, le journaliste a rapporté qu’Apple prévoyait cette nouvelle fonctionnalité, qui n’a pas été annoncée lors du discours d’ouverture de la WWDC 2022.

Maintenant, il dit que le mode basse consommation est toujours en développement et sur la bonne voie pour une sortie à peu près au même moment que la version publique de watchOS 9 cet automne. « Si [iOS 16’s] Le mode de verrouillage est une indication, Apple n’a aucun problème à lancer plus de fonctionnalités que prévu dans sa prochaine gamme de systèmes d’exploitation.

Achèteriez-vous cette nouvelle Apple Watch Pro robuste ? Quelles fonctionnalités pensez-vous qu’il devrait avoir? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :