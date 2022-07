Connectez-vous à la 5G : ce sont les meilleurs téléphones OPPO avec 5G que vous pouvez acheter

Dans le vaste catalogue d’OPPO, nous trouvons plusieurs mobiles avec connectivité 5G. Dans ce guide, nous sélectionnons les meilleurs modèles que vous pouvez acheter en 2022.

Lors du choix d’un nouveau mobile en 2022, il est important que vous fassiez attention à sa connectivité. Plus précisément, en regardant vers l’avenir, la meilleure chose à faire est d’opter pour un mobile 5G pour profiter des réseaux les plus rapides et d’une meilleure couverture. Pour faciliter votre recherche, dans ce guide, nous vous recommandons les meilleurs mobiles OPPO avec 5G que vous pouvez acheter.

Les dernières années ont servi à contraster la qualité d’OPPO en tant que fabricant de téléphones mobiles. L’entreprise a d’excellents modèles dans son catalogue, dont certains sont compatibles avec les réseaux 5G. De plus, ils ont suivi la stratégie d’autres marques, proposant des mobiles 5G à différents prix afin qu’ils soient accessibles sans que le prix ne joue un rôle fondamental.

Les meilleurs téléphones 5G d’OPPO

En 2022, vous devez acheter un mobile 5G, donc ces modèles OPPO répondent parfaitement à cette exigence. Plus précisément, nous avons sélectionné 5 smartphones 5G de la firme chinoise qui peuvent rivaliser avec les meilleurs téléphones Xiaomi 5G et les téléphones Samsung 5G les plus en vue.

Ensuite, nous vous dirons les principales caractéristiques des OPPO avec une 5G de meilleure qualité et également où vous pouvez les acheter.

OPPO Trouver X5 Pro

Il ne fait aucun doute que l’OPPO Find X5 Pro fait partie des meilleurs mobiles OPPO avec 5G que vous pourrez acheter en 2022. À la vitesse de navigation sur Internet, nous ajoutons la vitesse extrême de son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, qui offre d’excellentes performances brutal avant toute tâche. C’est cette puce qui a le modem 5G intégré, vous pourrez donc vous connecter aux réseaux 5G sans aucun problème.

Comme nous l’avons vu dans l’analyse de l’OPPO Find X5 Pro, l’achat de ce smartphone haut de gamme en vaut également la peine pour son spectaculaire écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. De Bien sûr, le fait qu’il ait ColorOS 12.1 basé sur Android 12 comme logiciel est également important.

Profitez de la vitesse de connexion maximale, ainsi que des performances, avec cet OPPO Find X5 Pro.

Une autre section qui a le plus retenu notre attention est son excellent système de caméra, capable de capturer des photos et des vidéos de haute qualité. Ni son design ni les bonnes performances de sa batterie de 5 000 mAh ne sont en reste. De plus, ce dernier est compatible avec la charge rapide 80W, vous le rechargerez en un clin d’œil.

L’OPPO Find X5 Pro est au prix de 1 299 euros dans la seule version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il est en vente sur Amazon et à El Corte Inglés.

OPPO Trouver X5 Lite 5G

L’OPPO Find X5 Lite 5G brille également de sa propre lumière parmi les smartphones 5G les plus avancés d’OPPO. Il le fait grâce à une fiche technique complète dans laquelle nous mettrons en évidence, tout d’abord, le processeur MediaTek Dimensity 900, avec ce modem 5G qui permet la connectivité que nous recherchons. Avec cette puce, vous pouvez profiter de bonnes performances, même lorsque vous souhaitez effectuer des tâches lourdes.

Vous verrez le contenu de haute qualité sur son écran AMOLED de 6,43 pouces, sa résolution Full HD + et son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une autre bonne raison d’acheter cet OPPO Find X5 Lite 5G est qu’il peut se vanter d’avoir une épaisseur de seulement 7 . 81 millimètres et un poids de seulement 173 grammes, ce qui garantit un confort d’utilisation.

Pour prendre des photos, ce terminal est équipé d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un capteur ultra grand angle de 8 MP et d’un appareil photo macro de 8 MP à l’arrière, tandis que l’appareil photo avant est de 32 MP. Sa batterie de 4 500 mAh ne vous demandera pas de la brancher au chargeur de temps en temps, elle tient facilement une journée d’utilisation. Par ailleurs, il prend en charge une charge rapide de 65 W.

L’OPPO Find X5 Lite 5G a un prix de vente conseillé de 499 euros dans la seule version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, El Corte Inglés et PcComponentes, vous pouvez même le trouver avec des offres spécifiques.

OPPO Reno 6 5G

Un mobile qui nous a agréablement surpris est le OPPO Reno 6 5G, dont l’analyse nous a montré un modèle de milieu de gamme très équilibré. Le processeur qui lui donne vie est le MediaTek Dimensity 900 qui, en plus d’avoir un modem 5G, offre un excellent comportement en toute situation.

Ce smartphone, également inclus parmi les meilleurs mobiles OPPO, peut se vanter d’avoir un design raffiné qui est particulièrement beau dans le modèle bleu. De plus, il dispose également d’un écran AMOLED de 6,43 pouces, d’une résolution Full HD + et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui permet d’obtenir des résultats très satisfaisants.

L’OPPO Reno 6 5G vous permettra de profiter de performances équilibrées et d’une connectivité 5G.

Lorsqu’il s’agit de prendre des photos, celle qui offre le plus de qualité est la caméra principale arrière de 64 MP. Bien sûr, vous obtiendrez également de superbes selfies avec sa caméra frontale de 32 MP. La journée d’autonomie est assurée avec la batterie de 4 300 mAh, qui prend en charge une charge rapide de 65 W.

Le prix de vente conseillé de l’OPPO Reno 6 5G est de 499 euros dans le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Cependant, il est possible de le trouver avec une remise de plus de 100 euros dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et El Corte Inglés.

OPPO A94 5G

Bien que l’OPPO A94 5G soit arrivé en France en 2021, il reste un achat très intéressant en termes de qualité et de prix. Le processeur qui assure cette connectivité est le MediaTek Dimensity 800U, qui ne manque pas de puissance pour exécuter les tâches dont vous avez besoin.

La majeure partie de sa façade est occupée par un écran IPS de 6,43 pouces avec une résolution Full HD +. De plus, il dispose de quatre caméras à l’arrière dirigées par un capteur de 64 MP, tandis que la caméra frontale est de 16 MP. Enfin, la batterie de 4 310 mAh tient une journée d’utilisation et est compatible avec une charge rapide de 30 W.

L’OPPO A94 5G est allé sur le marché pour 379 euros dans la configuration de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Heureusement, son prix est déjà en forte baisse dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés et PcComponentes.

OPPO A77 5G

Parmi les meilleurs téléphones 5G d’OPPO se trouve également l’OPPO A77 5G, qui possède certaines fonctionnalités qui méritent d’être soulignées. Le premier d’entre eux est le processeur MediaTek Dimensity 810, compatible avec les réseaux 5G et avec une bonne puissance lors de l’exécution des tâches.

Le second d’entre eux est l’écran LCD de 6,51 pouces, la résolution HD+ et le taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec cette fluidité supplémentaire qui ajoute de la valeur. De plus, son appareil photo principal arrière de 64 MP se démarque également, car il promet des photos de haute qualité. La journée d’autonomie est plus qu’assurée avec la batterie de 5000 mAh, compatible charge rapide 33W. En ce moment, vous pouvez acheter l’OPPO A77 5G sur Amazon.

Quel est le meilleur mobile OPPO 5G ?

Le meilleur mobile 5G d’OPPO est l’OPPO Find X5 Pro, roi actuel du catalogue de smartphones de l’entreprise. Nous sommes face à un terminal spectaculaire avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 comme processeur, un excellent écran AMOLED et un système de caméra polyvalent qui offre des résultats de haute qualité. De plus, il a une bonne autonomie et une charge rapide de 80W.

Surtout, vous savez déjà que l’OPPO Find X5 Pro est un mobile compatible avec les réseaux 5G. Vous pouvez actuellement l’acheter sur Amazon et à El Corte Inglés.

