Les 8 meilleures applications pour transformer votre mobile en caméra de surveillance

Vous avez sûrement un vieux mobile dans votre maison que vous n’utilisez pas et même si vous ne le connaissez pas, vous pouvez toujours en faire un excellent usage. Nous parlons d’utiliser cet ancien téléphone comme caméra de sécurité pour votre maison ou votre bureau afin que vous n’ayez pas à dépenser d’argent pour une nouvelle caméra. Et pourquoi pas? Le mobile a tout ce dont vous avez besoin : une caméra, un microphone, une mémoire pour stocker des informations et une connexion Internet. De plus, avec les 8 applications que nous allons vous montrer, vous aurez plus d’options disponibles qu’une caméra de sécurité traditionnelle ne peut en avoir.

Vous pourrez vous occuper de votre bébé, surveiller votre animal de compagnie ou voir qui frappe à votre porte, et tout cela avec l’une de ces applications et un mobile que vous n’auriez jamais pensé à utiliser. Vous pouvez également voir d’autres utilisations que vous pouvez donner à votre ancien mobile.

Top des meilleures applications pour utiliser le mobile comme caméra de sécurité

Essayez chacune de ces applications et gardez celle qui correspond le mieux à vos besoins, quel que soit votre choix, vous disposerez d’une caméra de sécurité de haute qualité sans dépenser un seul euro. Cependant, vous pouvez également acheter l’une de ces caméras de sécurité bon marché et excellentes que nous avons sélectionnées pour vous.

IP de la webcam

Avec cette application, vous disposez d’un grand nombre d’options très intéressantes telles que le stop motion, l’enregistrement vidéo en WebM, MOV, MKV ou MPEG4, vous pouvez également définir la date, l’heure et le niveau de batterie de la vidéo.

L’application a pour fonction de sauvegarder la vidéo directement sur Dropbox, de l’envoyer via SFTP ou par e-mail sans avoir à sortir pour utiliser un autre outil.

Caméra à la maison

Une application très complète, puisqu’en plus de surveiller votre maison, vous pouvez parler à vos proches à travers elle. Il a différents types d’enregistrements tels que l’enregistrement de mouvement ou l’enregistrement programmé à un certain moment. Vous pouvez activer le flash, zoomer, régler une alarme et bien plus encore.

caméra de sécurité alfred

En plus d’enregistrer des vidéos, cette application vous donne un lien avec lequel vous pouvez accéder depuis un autre mobile, ordinateur ou ordinateur portable, et voir en temps réel tout ce que le mobile qui fonctionne comme une caméra de surveillance enregistre. Le flux vidéo est de haute qualité, vous n’aurez donc aucun problème à voir et à entendre tout ce qui se passe.

Vous pouvez protéger le mobile avec un mot de passe et même éteindre son écran pour économiser la batterie.

Caméra de Surveillance Gardien

La bonne chose à propos de cette application est qu’elle est très facile à configurer pour commencer à l’utiliser, elle ne nécessite aucune connaissance préalable pour en obtenir ce dont vous avez besoin. Son interface graphique est si conviviale qu’en quelques minutes, votre caméra de surveillance sera prête à vous protéger.

L’application est livrée avec un essai gratuit de 24 heures, mais après cela, vous devrez effectuer un paiement unique pour l’obtenir de manière permanente.

Caméra de sécurité CZ

La caméra de sécurité CZ, en plus d’enregistrer des vidéos haute définition et de les diffuser en direct, peut également prendre des photos lorsqu’elle détecte des mouvements pour avoir une preuve exacte de ce qui s’est passé. Il vous permet de partager les caméras avec votre famille et vos amis, de stocker des images dans Google Drive, d’activer des alarmes lorsqu’un mouvement est détecté dans des zones spécifiques, d’activer automatiquement le flash mobile, etc.

Lexi Cam

Une autre bonne alternative pour que votre mobile soit une caméra de sécurité est Lexis Cam, cette application vous permet de tout voir en temps réel et d’enregistrer directement sur Google Drive ou DropBox. Vous pouvez configurer plusieurs caméras en même temps à partir du même compte, recevoir des notifications après avoir détecté un mouvement, configurer la vision nocturne et définir des horaires.

Caméra de sécurité mobile

Son système d’enregistrement est basé sur le cloud, vous n’avez donc pas à vous inquiéter si un intrus entre dans votre maison et prend votre mobile, car tout ce qui est enregistré sera bien sauvegardé et en sécurité. Vous pouvez créer un réseau de sécurité complet en utilisant n’importe quelle caméra de sécurité prenant en charge le protocole FTP ou votre ancien mobile.

Le seul détail est que l’application est gratuite, mais vous devrez payer un plan pour l’espace que vous allez occuper dans le cloud, cependant, ils commencent à 1,5 euros par mois.

alfredcamera

Enfin, nous avons l’application la plus utilisée pour cette fonction, avec plus de 10 millions de téléchargements rien que sur le Play Store. Et c’est que cette application, contrairement à ses concurrentes, a tout pour plaire, streaming en direct 24h/24 et 7j/7, alerte anti-intrusion intelligente, fonction zoom, rappels, alarme, cercle de confiance, filtre de faible luminosité, talkie-walkie et bien plus encore.

