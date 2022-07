Les 8 meilleures applications pour essayer le relooking sur votre mobile Android

Renouvelez votre image et obtenez un style différent qui surprendra tout le monde en utilisant ces applications pour essayer gratuitement des relookings à partir de votre téléphone Android.

Il est très probable qu’à un moment donné vous ayez envisagé un changement radical de look, mais vous n’êtes pas entièrement convaincu si cela vous conviendra ou non. Quelle que soit la raison de votre relooking, il existe de nombreuses applications qui peuvent vous aider à voir à quoi vous ressemblerez avec votre nouveau look.

Heureusement, les applications pour tester les relookings sont des outils idéaux pour savoir si cela vaut la peine ou non de faire le changement auquel vous pensez ou s’il existe une autre option qui vous convient mieux. Dans tous les cas, nous vous présentons quelques-unes des meilleures applications que vous pouvez essayer sur votre mobile Android.

Les 10 meilleures applications pour essayer des coupes de cheveux avec votre mobile

Coupes de cheveux Hommes 2022

Éditeur de photos de coiffures pour hommes

Coiffer mes cheveux

Regard fabuleux

Beau: photo de maquillage d’homme

Véritable changeur de couleur de cheveux

Coiffures Femme

Éditeur de photos de salon de coiffure pour garçons

Une coupe de cheveux peut faire la différence entre améliorer ou non votre apparence, il est donc essentiel de bien choisir votre prochain style pour projeter une excellente image. Heureusement, avec ces applications pour essayer des relookings, vous aurez tous les outils nécessaires pour choisir celui qui correspond le mieux à votre personnalité.

Coupes de cheveux Hommes 2022

La première des applications de cette liste est Haircuts Men 2022 et comme son nom l’indique, c’est un outil avec lequel vous pouvez rechercher des idées de coupes de cheveux pour hommes qui vous aident à améliorer votre image.

L’application dispose d’un catalogue incroyable de styles qui s’adaptent à tous les types de cheveux. Vous pouvez rechercher parmi ses différentes catégories qui vont des coupes de cheveux courtes, longues et classiques aux décolorées, décolorées, texturées et bien d’autres.

Lorsque vous trouvez la coupe que vous voulez, vous pouvez l’enregistrer dans votre galerie ou la partager comme vous le souhaitez. Il est très facile à utiliser et fonctionne très bien comme guide pour choisir votre nouveau look.

Éditeur de photos de coiffures pour hommes

Man Hairstyles Photo Editor n’est pas seulement l’une des applications de relooking qui vous aidera à améliorer votre image avec une coupe de cheveux, mais vous vous amuserez à le faire.

C’est un éditeur de photos avec lequel vous pouvez combiner une photo selfie de vous-même avec une incroyable variété de coupes de cheveux et de styles différents pour hommes et garçons. Il offre également la possibilité d’ajouter une barbe, une moustache et même des stickers. Vous pouvez partager les résultats avec vos amis et votre famille ou même faire une farce à l’un d’entre eux.

Coiffer mes cheveux

Style My Hair est une application développée par L’Oréal Professionnel avec laquelle vous trouverez l’inspiration dont vous avez besoin pour votre prochaine coupe de cheveux. Accédez à des centaines d’idées de coupes de cheveux, de couleurs et plus encore en mélangeant vos meilleures images et des looks virtuels tendance.

De plus, la fonction Localisateur de salon vous permet de localiser le salon le plus proche pour obtenir le relooking que vous souhaitez. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez ajouter des selfies, scanner les produits de soins capillaires et coiffants que vous utilisez et, pourquoi pas, enregistrer la formule de couleur créée par votre coiffeur pour une utilisation future.

Regard fabuleux

Nous avons inclus Fabby Look dans notre liste des meilleures applications pour essayer le relooking car un peu de couleur ne fait jamais de mal. Avec cet outil, vous pouvez essayer plus de 10 styles modernes différents et donner un peu de couleur à vos cheveux pour voir à quoi ils ressemblent.

Parmi les options de couleur parmi lesquelles vous pouvez choisir figurent le bleu, le violet, le rose, le magenta et le platine. Mieux encore, vous pouvez faire le test en temps réel avec votre caméra mobile. Lorsque vous choisissez la couleur que vous souhaitez, vous pouvez l’enregistrer dans votre galerie ou la partager sur vos réseaux sociaux.

Beau: photo de maquillage d’homme

Handsome: Man Makeup Photo est un éditeur de photos pour garçons et messieurs avec lequel vous pouvez changer votre apparence pour être « beau ». De plus, c’est une application très complète qui vous permet d’ajouter et de modifier différentes sections esthétiques liées aux cheveux, au visage, etc.

Vous pouvez choisir parmi plus de 30 styles de mode différents pour les garçons et les hommes, ainsi qu’une grande variété de coiffures, de tatouages ​​et même d’stickers musculaires pour montrer un corps athlétique. Il est très facile à utiliser et surtout amusant.

Véritable changeur de couleur de cheveux

Vous envisagez de teindre vos cheveux mais vous ne savez pas si ce ton vous va bien ? Avec Hair Color Changer Real, vous pouvez y parvenir en quelques secondes. C’est un changeur de couleur de cheveux avec lequel vous pouvez essayer différentes combinaisons et styles simplement en prenant un selfie.

Il a plus de 40 styles prédéfinis afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux. De plus, il vous permet de choisir l’intensité de la couleur, de contrôler la douceur des cheveux et bien plus encore.

Coiffures Femme

Maintenant c’est au tour des dames et avec Woman Hairstyles vous pourrez choisir la coiffure de vos rêves en quelques secondes. Il s’agit d’une application qui change vos cheveux pour l’un des plus de 80 styles différents afin que vous puissiez essayer un changement radical de look.

Vous n’avez besoin que de 10 secondes pour une transformation totale. Choisissez parmi différentes catégories de coiffures allant de romantique, glamour, classique, vintage et même folle. Prenez un selfie, choisissez un style, ajustez la photo et vous avez terminé.

Éditeur de photos de salon de coiffure pour garçons

Boys Hair Salon Photo Editor est une sorte de « salon de coiffure virtuel », qui fonctionne comme un changeur de cheveux pour les garçons et les hommes. Il vous suffit de prendre un selfie, de choisir le style indiqué et le tour est joué. Si facile et rapide.

Vous pourrez choisir parmi un nombre incroyable de coupes de cheveux, changer la couleur, ajouter une barbe, une moustache et les combiner les unes avec les autres pour obtenir le look ultime. C’est totalement gratuit et vous allez adorer.

Comme vous pouvez le voir, trouver des idées pour votre relooking ne sera pas compliqué si vous avez ces applications pour essayer des relookings sur Android. Parlez-nous de votre expérience dans les commentaires.

