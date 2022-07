Les meilleurs sites pour faire des plans gratuitement

Si vous êtes étudiant en architecture et que vous avez besoin de préparer des plans, ces pages Web peuvent vous aider dans le processus.

Jusqu’à récemment, faire des plans pour une maison ou un lieu précis nécessitait des programmes spéciaux qu’il fallait installer sur son PC, sans oublier les connaissances essentielles en architecture. Cependant, tout cela a changé, c’est donc maintenant beaucoup plus facile, plus rapide et plus accessible que vous ne l’imaginez.

Actuellement, il existe différents sites Web et applications pour faire des plans qui vous fournissent des outils sans fin et des fonctions très complètes.

Mieux encore, ils sont entièrement gratuits et ne nécessitent aucune connaissance en architecture. A cette occasion, nous vous présentons quelques-uns des meilleurs sites Web pour faire des plans gratuitement.

Les 8 meilleures applications pour faire des plans de maison

Meilleurs sites Web pour faire des plans totalement gratuits que vous devriez essayer

coiffeur maison

Créateur de plan d’étage

planificateur d’étage

Outil de planification de la maison Ikea

Planificateur 5D

Roomle : plate-forme de configuration visuelle de produits 3D / AR

HomeByMe

Il existe de nombreux sites Web pour faire des plans, chacun a des caractéristiques et des fonctions uniques qui le différencient des autres. De la conception 2D et 3D à l’intégration AR, ce sont les meilleures options que vous pouvez essayer aujourd’hui.

coiffeur maison

L’une des options les plus complètes et les plus puissantes de cette liste est Homestyler. Il s’agit d’un outil en ligne développé par les créateurs d’Autocad et Revit avec lequel vous pouvez concevoir les pièces de votre maison et créer la distribution idéale de vos meubles.

La plateforme vous offre la possibilité de visualiser les plans en 2D et 3D, en plus de vous proposer quelques modèles par défaut pour vos plans. Bien sûr, l’expérience utilisateur est unique, vous permettant de personnaliser tous les aspects de l’avion.

Créateur de plan d’étage

Poursuivant avec les meilleurs sites Web pour faire des plans, c’est au tour de Floor Plan Creator, une plateforme en ligne qui vous permet de créer des plans à partir de zéro de manière très simple, rapide et confortable, même si vous êtes un amateur ou n’avez aucune connaissance de architecture.

Une fois entré, vous choisissez l’option de création d’un projet et tous les outils qu’il propose seront automatiquement affichés. Vous pouvez obtenir une vue 2D et 3D de votre plan, ainsi que choisir différentes structures en fonction de la pièce, des éléments qui la composent et l’imprimer dès que vous l’avez terminé et exécuté.

planificateur d’étage

Si vous recherchez un outil pour créer des plans d’étage en ligne et totalement gratuit, Floorplanner est une option à considérer. Comme son nom l’indique, vous pouvez créer des plans, ainsi que planifier et distribuer des espaces et les visualiser en 3D.

Il se distingue par sa facilité d’utilisation et ne nécessite pas de connaissances avancées ni une courbe d’apprentissage très complexe. Comme si cela ne suffisait pas, il est intégré à des applications tierces telles que MagicPlan avec lesquelles vous pouvez mesurer votre maison et la combiner pour que vos plans et compositions soient totalement précis.

Outil de planification de la maison Ikea

Ikea est un leader mondial de l’ameublement et de la décoration, ce que vous saviez probablement déjà. Cependant, connaissez-vous leur Home Planner Tool ? C’est un outil conçu pour les personnes non spécialisées avec lequel vous pouvez concevoir l’intérieur de votre maison ou de votre bureau et réaliser le style de vos rêves.

Cette plate-forme propose des modèles prédéfinis que vous pouvez appliquer à différents espaces de votre maison tels que la salle de bain, la cuisine, les chambres ou le salon, même pour votre bureau. À noter que les meubles et éléments de décoration leur sont propres, ils seront donc toujours à portée de main dans leur boutique en ligne.

Planificateur 5D

Avec une opération très similaire à d’autres pages Web pour faire des plans dont nous avons discuté dans cette liste, Planner 5D est présenté avec une plate-forme pour les amateurs. Grâce à son fonctionnement très simple et convivial, ainsi qu’à sa disponibilité en français, il est parfait pour créer vos plans.

Vous pouvez utiliser le mode 2D pour créer des plans d’étage et concevoir des meubles et d’autres éléments de votre maison ou utiliser le mode 3D pour une vue plus réaliste sous n’importe quel angle. De même, il vous permet de meubler et de personnaliser toutes les sections telles que les couleurs, les motifs et les matériaux pour obtenir votre design parfait.

Roomle : plate-forme de configuration visuelle de produits 3D / AR

De tous les sites Web pour faire des plans que nous avons recommandés dans cette liste, Rommle est, sans aucun doute, le plus complet et le plus complet de tous. À commencer par une suite de programmes spécialisés pour faire des plans, rendre des vues et même développer des vues en réalité augmentée (AR) en ligne.

Cela ne indique pas que vous devez avoir de grandes connaissances préalables, en fait, il est très facile à utiliser et s’y habituer n’est pas un défi trop exigeant. Vous pouvez jeter un œil à vos conceptions en 3D pour voir comment se déroule l’ensemble du processus.

S’il faut souligner quelque chose à propos de Rommle, c’est sa section décorative, où vous trouverez plus de 11 000 options différentes que vous pouvez utiliser pour trouver la finition que vous souhaitez. Vous pouvez le compléter avec la réalité augmentée pour placer des meubles et des objets dans votre chambre, devenant ainsi l’outil définitif pour créer vos plans.

HomeByMe

Enfin, HomeByMe est une parfaite alternative pour les amateurs comme pour les professionnels du design et de la décoration. Créer vos plans en 2D et 3D est très facile, en pouvant développer vos projets à partir de zéro ou avec l’un des modèles préchargés proposés par la plateforme.

Vous pouvez ajouter différents éléments à vos pièces comme des fenêtres, des portes, des murs et même créer vos propres sols pour une finition totalement personnalisée. Bien qu’il soit totalement gratuit, vous n’avez que 3 projets et 3 rendus réalistes dans cette version. Si vous en voulez plus, vous devrez opter pour l’option premium.

Maintenant, vous pouvez faire le plan de votre maison ou de votre bureau et réaménager les espaces à votre goût avec ces sites Web pour faire des plans. Mieux encore, ils sont totalement gratuits et vous n’avez pas besoin d’être un expert pour le faire.

8 meilleurs sites Web pour créer des logos gratuitement

Thèmes associés : Internet