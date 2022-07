Vous pouvez donc utiliser le calendrier Google pour vous motiver et atteindre vos objectifs

Découvrez comment utiliser Google Agenda pour vous aider à atteindre tous vos objectifs.

Google dispose d’un écosystème complet de ses propres applications, dont la plupart sont préinstallées sur presque tous les téléphones Android du marché, et l’une des plus utilisées est sans aucun doute Google Calendar.

Je suis sûr que vous utilisez déjà cette application de la société basée à Mountain View pour ne pas manquer les anniversaires de vos amis et de votre famille ou pour organiser vos réunions de travail, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que vous pouvez également utiliser le calendrier Google pour Motivez-vous et atteignez vos objectifs. Continuez à lire et découvrez comment le faire.

Vous pouvez donc utiliser le calendrier Google pour vous encourager à atteindre vos objectifs

Aujourd’hui, nous sommes ici pour parler d’un outil Google Calendar pratique avec lequel vous pouvez définir vos propres objectifs personnels et configurer la fréquence et le temps que vous allez consacrer à ces tâches.

Si vous souhaitez utiliser le calendrier Google pour vous motiver et atteindre vos objectifs personnels, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez l’application Google Agenda sur votre mobile Android

Appuyez sur le bouton avec le signe « + » qui se trouve dans le coin inférieur droit

Cliquez sur l’option Objectif

Entrez dans l’une des sections disponibles et choisissez l’objectif que vous souhaitez atteindre ou créez le vôtre en cliquant sur le bouton Personnaliser…

Écrivez, dans la barre du haut, le nom de l’objectif que vous souhaitez créer, par exemple, apprendre Python

Cliquez sur le bouton de confirmation qui apparaît en haut à droite de l’écran

Choisissez la fréquence à laquelle vous effectuerez cette tâche en choisissant entre plusieurs options. Vous pouvez afficher toutes les options disponibles en cliquant sur Plus d’options…

Définissez le temps que vous consacrerez à cette tâche

Indiquez le moment de la journée qui vous convient le mieux pour effectuer cette tâche

Cliquez à nouveau sur le bouton de confirmation qui se trouve en haut à droite

Une fois cela fait, Google Calendar créera automatiquement une série d’événements sur votre calendrier avec la fréquence et l’heure que vous avez précédemment indiquées. Ces événements incluent un rappel automatique qui vous enverra une notification 30 minutes avant le début de cette tâche.

Avec cette simple astuce de Google Calendar, vous pouvez vous motiver pour atteindre vos objectifs, mais si vous utilisez habituellement cette application au quotidien, nous vous recommandons de consulter notre guide avec les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de Google Calendar.

