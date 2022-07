"Stranger Things": découvrez quelles chansons vous sauveraient de Vecna ​​​​en utilisant Spotify

Utilisez votre compte Spotify pour savoir quelles chansons vous sauveraient de Vecna ​​​​si vous étiez Max,

« Stranger Things » est la série la plus commentée du moment. Si vous avez déjà vu sa dernière saison, vous vous êtes sûrement posé une question : « Quelle chanson me sauverait de Vecna ​​? ». Arrêtez de penser à la question et découvrez la réponse avec Spotify, qui vous fait une liste personnalisée avec les chansons qui vous sauveraient du monstre en fonction de ce que vous écoutez régulièrement.

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas encore eu le temps de voir la quatrième saison de « Stranger Things », faites attention de continuer à lire, car il y a des SPOILERS que vous ne voulez pas connaître. Au cas où vous sauriez déjà qui est Vecna ​​​​, comment la musique influence quand il s’agit de lui échapper et tout ce qui se passe dans les épisodes les plus récents, rejoignez-nous pour « The Other Side » -ou « Upside Down », tout ce que vous voulez pour l’appeler – pour découvrir quelles chansons vous sauveraient du monstre.

Utilisez Spotify pour découvrir quelles chansons vous sauveraient de Vecna ​​​​sur « Stranger Things »

Spotify et « Stranger Things » se sont associés pour répondre à l’une des plus grandes questions des fans de la série Netflix. Dans la dernière saison, Max parvient à se sauver en utilisant un curieux allié, la musique. Dans son cas, c’est la chanson « Running Up That Hill » de Kate Bush qui parvient à l’aider à fuir Vecna. Si vous visitez régulièrement les réseaux sociaux, vous avez sûrement entendu parler de ce sujet à l’occasion, car il est devenu un succès mondial.

En voyant la scène choquante, le plus normal est que vous vous demandiez quelle serait la chanson que vous utiliseriez pour ralentir le monstre et lui échapper. Grâce à Spotify, vous pouvez trouver la réponse, car la plateforme musicale crée une liste personnalisée pour vous permettre d’échapper au « Upside Down » en utilisant la musique que vous écoutez le plus comme référence. Ainsi, vous pouvez savoir quelles chansons vous sauveraient de Vecna :

Ouvrez Spotify et accédez à l’onglet inférieur « Rechercher ». Tapez « À l’envers » dans le champ de recherche. Appuyez sur le résultat « Liste de lecture à l’envers » et vous verrez la liste de lecture avec toutes les chansons.

Comme expliqué dans la description de la playlist, ce sont les chansons qui vous aideraient à fuir Vecna ​​et « l’Autre Côté ». Analysez bien les résultats, car ce sont les thèmes que vous utiliseriez à un moment aussi clé de votre vie comme ça. Bien sûr, vous pouvez partager votre « Upside Down Playlist » sur les réseaux sociaux afin que vos amis sachent également quelles chansons vous sauveraient du monstre.

La dernière saison de « Stranger Things » a été un succès complet, recevant même un hommage sous la forme d’une publicité de Samsung. Si vous voulez aller plus loin dans votre fandom, vous pouvez télécharger les stickers officiels « Stranger Things » pour WhatsApp, et ainsi réagir en utilisant les mèmes les plus célèbres de la série.

Rubriques connexes : Séries