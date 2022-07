Le moyen le plus simple de savoir s’il est temps de changer votre Xiaomi

Confirmez si votre ancien mobile Xiaomi a besoin d’un renouvellement en utilisant les informations fournies par le fabricant lui-même. On vous explique comment faire.

Dans cet article, nous allons vous montrer le moyen le plus simple de savoir si le moment est venu de changer votre mobile Xiaomi. Comme vous le savez déjà, les mises à jour du système d’exploitation et de la sécurité sont essentielles au bon fonctionnement du terminal. En plus d’apporter les dernières nouvelles, ils signifient également l’arrivée de correctifs de sécurité qui vous protègent contre les menaces et les virus.

Par conséquent, lorsqu’un mobile n’est plus pris en charge par le fabricant, vous savez que le moment est venu de le retirer et de le changer pour un plus récent. Xiaomi propose une liste de téléphones portables qui ne recevront plus aucune mise à jour. Si le vôtre figure dans cette liste de modèles, vous avez la confirmation qu’il vaut mieux choisir un nouveau smartphone.

Comment savoir s’il est temps de changer votre mobile Xiaomi

Vous utilisez votre téléphone Xiaomi depuis des années et des années, et sa force commence à faiblir. Cependant, vous ne savez pas si c’est le bon moment pour vous désabonner ou vous pouvez attendre encore quelques mois. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez utiliser les informations proposées par le fabricant lui-même pour savoir s’il est temps de changer de mobile.

Et c’est que Xiaomi a une section sur son site Web dans laquelle il rend compte des mobiles qu’il ne prend plus en charge. Si le vôtre fait partie de cette liste, il est préférable que vous le changiez dans un avenir proche, car cela indique qu’il ne recevra plus de mises à jour du système d’exploitation et, ce qui est plus important, il n’aura pas les correctifs de sécurité importants pour éviter les vulnérabilités.

Comment mettre à jour un mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI

Le site Web en question est celui du Xiaomi Security Center, où l’on peut trouver toutes les informations sur la politique de mise à jour de l’entreprise. Dans l’une des sections on retrouve la liste EOS (End-Of-Support, « hors support » en français), où la firme regroupe tous les appareils qui ne recevront plus de mises à jour logicielles ou firmware. Ce sont:

Xiaomi

Mon 1

Mes 2

Mon 2A

mon 3

Mon 4

Mon 4S

mon 4c

Mon 5

mes 5s

Mon 5sPlus

mon 5c

Mon 5X

Mon 6

Mon 6X

Mon 8SE

Ma note

MaNote 2

MaNote 3

Ma note Pro

mélanger

mélanger 2

mon MAX

Mon MAX 2

Mon A1

Mon A2

Mon A2 Lite

mon tampon

Ma tablette 2

Ma tablette 3

Ma tablette 4

Mon Pad 4 Plus

Mon MAX 3

Mon 8Lite

MIX 2S

Mon MIX 2S

Mon 8 Édition Explorer

mélanger 3

Mon MIX 3

Mon 8 DU

Mon 9SE

Mon jeu

Redmi

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6Pro

Redmi 6A

Redmi s2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi va

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Comme vous pouvez le voir, la liste est composée d’appareils Xiaomi et de ceux de la sous-marque Redmi. Il vous suffit de le vérifier pour voir si votre mobile fait partie de ceux touchés par le manque de support de Xiaomi. S’il en est un, vous savez déjà qu’il ne recevra pas de protection contre les vulnérabilités futures, car il s’agit déjà d’un modèle très ancien et il préfère se concentrer sur les plus récents.

Si vous voulez des recommandations pour votre nouveau smartphone, vous pouvez regarder les meilleurs téléphones Xiaomi de 2022. Si vous recherchez le meilleur des meilleurs, faites attention au Xiaomi 12 Pro, avec lequel vous profiterez de toute la puissance du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Vous pouvez l’acheter Sur Amazon, il est courant de voir les différents modèles en vente.

Si vous préférez un Xiaomi milieu de gamme, une bonne alternative est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, dont le prix est déjà en baisse et avec le MediaTek Dimensity 920 comme cerveau. De plus, il dispose d’un grand écran AMOLED, d’un appareil photo principal de 108 MP et d’une charge rapide brutale de 120 W. Comme on dit, sur Amazon, vous pouvez l’acheter avec des remises qui dépassent même les 100 euros.

Enfin, si vous préférez un mobile Xiaomi aux alentours de 200 euros, vous pourriez être intéressé par l’achat du Xiaomi Redmi Note 11S 5G, arrivé en France en mars. Il dispose d’un grand écran AMOLED, d’un processeur MediaTek Dimensity 810, d’une connectivité 5G et d’une grande batterie de 5 000 mAh. Sa version 4 Go + 64 Go est généralement légèrement inférieure à 200 euros sur Amazon.

