12 Go de RAM, Android 12 et Super Amoled : 2 ans après et c’est toujours un super achat

Comment vous pouvez voir que le haut de gamme sous Android tient assez bien dans le temps.

Si vous faites partie de ceux qui dépensent habituellement près de mille euros à chaque fois qu’il faut renouveler son smartphone, je vais vous donner une astuce pour ne pas dépenser autant : attendez 2 ans, achetez un haut de gamme premium d’il y a deux ans, vous aurez facilement un mobile très haut de gamme pendant 3 ans de plus et vous dépenserez beaucoup moins de la moitié. Ce realme X50 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire ne coûte que 349 euros et a très bien vieilli.

Rappelons qu’il était présenté en 2020 comme le smartphone le plus premium de la firme chinoise et engrangeait un nombre de ventes très élevé, notamment sa version la plus basique (8/128 Go). Il possède l’un des meilleurs écrans (encore aujourd’hui), une puissance brutale, mis à jour avec la technologie mobile Android 12 et 5G. Pour 349 euros il n’y a rien d’aussi premium et chargé de spécifications aujourd’hui ? Préparez votre portefeuille car Prime Day arrive et il pourrait y avoir des surprises dans ce produit et dans d’autres.

Achetez le realme X50 Pro, je le recommande

Même si cela fait 2 ans qu’il est sorti, le realme X50 Pro a très bien vieilli. Il a un design en polycarbonate et verre haute résistance, un toucher très doux et deux belles couleurs (vert et rouge). Il s’agit d’un terminal mince avec une épaisseur de 8,9 mm et un poids de 205 grammes. Il se justifie par son grand écran et le reste des composants qu’il intègre. Nous avons également 2 microphones et haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Atmos et Hi-Res Audio.

A l’intérieur, le Qualcomm Snapdragon 865 est le cœur de ce smartphone haut de gamme. Pour l’ensemble du thème graphique, la puce Adreno 650 est celle qui articule tout, avec les 12 Go de RAM LPDDR5 de cette version. Et comme stockage on retrouve une mémoire de 256 Go UFS 3.0 non extensible. Ce matériel puissant parvient à toucher 600 000 points dans le test de performance Antutu que nous aimons tant utiliser.

Si vous cherchez un haut de gamme pas cher, ce realme X50 Pro avec Android 12 va vous intéresser.

L’écran qui monte ce terminal est l’un des plus haut de gamme, même aujourd’hui. Il s’agit d’une dalle Full HD+ Super Amoled de 6,44″ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Nous avons une luminosité maximale de 1 000 nits, compatible HDR10+ et un contraste de 2 000 000 à 1. Le verre est bombé, de type 3D, sur les bords. On retrouve le lecteur d’empreintes digitales intégré dans la zone inférieure de l’écran, à la manière d’un bon mobile haut de gamme.

Au dos, son quadruple appareil photo Samsung de 64 MP se démarque, accompagné d’un grand angle + macro, d’un téléobjectif et d’un objectif N/B. Nous n’avons pas de stabilisateur d’image optique, mais ce n’est pas nécessaire. Enregistrez des vidéos en 4K et 8K, et des ralentis à 960 ips totalement stables. Sur sa face avant, intégrée à l’écran, nous avons la caméra selfie de 32 MP signée Sony qui obtient des résultats fabuleux.

La batterie du realme X50 Pro a 4 200 mAh et l’une des charges les plus rapides de son époque, 65 W. Avec une utilisation raisonnable, elle nous durera un jour et demi, mais nous pouvons la recharger rapidement avec un bon chargeur. Quant à la connectivité, nous avons 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.1 et GPS.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.