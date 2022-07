Le CyberDog de Xiaomi est juste au coin de la rue

Xiaomi enseigne déjà commercialement le Cyberdog en Inde, il pourrait donc très bientôt commencer à être vendu sur ses premiers marchés.

Cela fait presque un an maintenant que le CyberDog de Xiaomi se promène en montrant l’avenir partout où Lei Jun et son peuple l’emmènent, même si la vérité est que personne n’a mis de prix ou de date de sortie sur le robot quadrupède de Haidian afin que ceux qui en trouvent l’utilité à ses fonctionnalités peut acquérir son unité et la mettre au service des industries ou des personnes.

Cependant, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, nous pourrions être très proches du lancement commercial du CyberDog, qui est déjà présenté en Inde lors des événements du huitième anniversaire de Xiaomi sur ses marchés, montrant les avantages d’un design similaire à celui de Boston Dynamique bien que dans le cas de Xiaomi sûrement beaucoup moins cher.

On s’attend à ce qu’aucun d’entre vous ne passe l’été en Inde, bien que si vous faites partie de ces chanceux qui vont profiter de Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai ou Ahmedabad, sachez que vous pourrez pour admirer le Xiaomi CyberDog dans les points de vente Mi Home répartis dans ces cinq villes indiennes.

Xiaomi pourrait enfin ouvrir la voie à une application commerciale du CyberDog, qui s’affiche déjà dans ses magasins en Inde alors que certains médias proches du géant de Haidian affirment que la disponibilité et les prix seront annoncés très prochainement.

La vérité est que le chien robotique de Xiaomi a suscité beaucoup d’attentes, d’abord parce qu’il a exporté la technologie de ses caméras de vision vers les meilleurs mobiles de son catalogue, et ensuite parce que ses applications open source pourraient fournir des développements sans fin dont la limite est l’imagination des ingénieurs.

Pas en vain, dans le segment de la robotique, ces quadrupèdes ont pris du poids car c’est un domaine de recherche prometteur, pouvant transformer ces robots en gardes rapides à l’intérieur d’une usine de production, en porte-outils, en systèmes de support d’équipements de sauvetage dans des situations compliquées. des zones ou même des assistants pour des tâches dangereuses telles que la vérification de réacteurs nucléaires, de canalisations ou même de gisements d’hydrocarbures, parmi de nombreuses autres applications.

Dans le cas de l’appareil Xiaomi, on parle d’un supercalculateur Jetson Xavier NX AI accompagné d’un disque de stockage SSD de 128 Go, en plus de 11 capteurs de haute précision, de caméras de vision tridimensionnelle et d’un grand nombre de servomoteurs qui permettent pour se déplacer avec agilité, cartographier votre environnement et naviguer sur le terrain sans complications majeures.

Sa polyvalence, selon Xiaomi, s’étend à des tâches plus frivoles comme courir à une vitesse de 11,52 km/h, effectuer des mouvements compliqués comme des sauts périlleux arrière et même nous accompagner dans nos promenades ou porter nos sacs de courses, bien que sûrement celui qui a assez d’argent en acheter un lui trouvera de meilleurs usages.

Le robot CyberDog dispose également d’une technologie d’imagerie avancée avec des capteurs interactifs via l’IA, les caméras binoculaires ultra grand angle susmentionnées et un module Intel Depth qui lui permet de cartographier avec précision son environnement en connaissant les distances et les obstacles à proximité. De plus, son supercalculateur peut être formé à l’aide d’algorithmes de vision par ordinateur, de sorte que la puissance est extrêmement élevée même lors de sa programmation pour trouver des personnes dans les montagnes ou dans des situations similaires.

En fait, il est déjà livré en standard avec le suivi autonome des objets, la reconnaissance faciale, l’évitement d’obstacles et bien plus encore en temps réel, créant des cartes au fur et à mesure que vous vous déplacez et traçant votre destination en toute sécurité.

Xiaomi a déclaré depuis l’Inde que les développeurs pourront le personnaliser à l’aide des ports USB et HDMI intégrés, grâce au logiciel open source qu’il intègre, mais ce qu’ils n’ont pas signalé pour l’instant, c’est si nous pourrons l’acheter bientôt , que ce soit en Chine, en Inde ou sur les marchés internationaux… Il faudra patienter !

