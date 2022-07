3 raisons d’attendre les AirPods Pro 2 au lieu d’acheter maintenant

En tant que deuxième génération d’AirPods Pro d’Apple, ces écouteurs très attendus devraient sortir fin 2022. Si vous êtes un audiophile et que vous recherchez une paire de nouveaux écouteurs, vous voudrez peut-être attendre la sortie des AirPods Pro 2.

De retour en janvier, Netcost-security.fr découvert de nouvelles informations sur les prochains AirPods Pro 2 à partir d’une note aux investisseurs. Dans ce document, l’analyste Ming-Chi Kuo décrit son point de vue sur les prochains écouteurs.

Nous nous attendons à ce qu’Apple lance les AirPods Pro 2 au 4T22 avec de nouveaux arguments de vente, notamment une nouvelle conception de design (form factor), la prise en charge du format Apple Lossless (ALAC) et un boîtier de charge pouvant émettre un son que les utilisateurs peuvent suivre. Nous sommes optimistes quant à la demande d’AirPods Pro 2 et estimons que les expéditions atteindront 18 à 20 millions d’unités en 2022.

À quoi cela ressemblerait-il ? Plongeons-nous :

lecture sans perte

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo projette que les AirPods Pro 2 prennent en charge l’audio sans perte. Cela nécessiterait une refonte interne des écouteurs pour fonctionner. L’audio sans perte est déjà dans Apple Music, offrant un son de meilleure qualité qu’auparavant. Pour beaucoup, cette fonctionnalité ne sera pas excitante, mais pour ceux qui recherchent la meilleure expérience audio sur les AirPods, cela vaudra la peine d’attendre.

Nouveau design (form factor) pour AirPods Pro 2

Il y a eu plusieurs spéculations sur ce à quoi pourraient ressembler les nouveaux AirPods Pro. Kuo a noté que les nouveaux écouteurs prendront le look du Beats Fit Pro.Contrairement aux AirPods, le Beats Fit Pro n’a pas de tige et présente un design en bout d’aile.

Cependant, une fuite de 52audio suggère que les AirPods Pro 2 conserveront leur style similaire mais auront un boîtier repensé. Dans l’image divulguée ci-dessous, vous verrez deux trous sur le côté du boîtier. Il est possible que son utilisation soit de lire de l’audio lors de l’utilisation de Find My pour localiser un cas perdu. Nous nous attendons à ce que le port Lightning reste sur les nouveaux AirPods Pro car l’USB-C est plus susceptible d’arriver en 2023 parallèlement au lancement de l’iPhone 15.

Source de l’image : 52audio

Capteurs de santé et de forme physique

En plus du sans perte et d’un nouveau design (form factor), Kuo suppose que les AirPods Pro 2 pourraient inclure des capteurs de santé et de fitness. Mark Gurman de Bloomberg croyait cela aussi à l’origine. Cependant, il y a quelques jours, Gurman est revenu sur sa croyance, déclarant que nous ne devrions pas nous attendre à voir des fonctionnalités de surveillance de la santé sur les AirPods Pro de cette année.

Les rumeurs d’AirPods Pro gagnant des fonctionnalités de santé ont tourbillonné l’année dernière lorsque Apple et l’Université Cornell ont publié une étude sur la façon dont les AirPods pourraient être un outil pour surveiller la fréquence respiratoire. L’étude utilise l’audio respiratoire des microphones des AirPod afin que les professionnels de la santé puissent utiliser ces données pour évaluer la santé et la forme physique en général.

Bien que nous ne soyons pas certains que cela se concrétisera, cela entraînerait une augmentation majeure des fonctionnalités des AirPods Pro d’origine.

Autres modifications apportées aux AirPods Pro 2

confirmé par Netcost-security.fr sources, les prochains AirPods Pro auront la prochaine interprétation de la puce H1 d’Apple. Il a également été noté que l’appareil pourrait prendre en charge Bluetooth 5.2. Avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et mises à niveau, nous nous attendons à voir une augmentation de prix avec les AirPods Pro 2. Actuellement, les AirPods Pro de première génération se vendent 250 $, mais il ne serait pas impossible pour Apple d’augmenter le prix de ces écouteurs.

