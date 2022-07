L’un des Samsung Galaxy A les plus populaires reçoit également la mise à jour Android de juillet

Cette mise à jour est déployée sur les téléphones Samsung Galaxy A53 5G en Corée du Sud avec la version de micrologiciel A536NKSU2AVFA.

Samsung continue de mettre à jour ses terminaux, tant haut de gamme que milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, après avoir lancé cette mise à jour sur le Samsung Galaxy S20 FE et le Galaxy Note 20 5G, voilà que le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet sur l’un des Galaxy A les plus populaires, le Samsung Galaxy A53 5G.

La mise à jour Android de juillet 2022 est désormais disponible pour le Samsung Galaxy A53 5G

Comme nous avons pu le savoir grâce au support spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à publier la mise à jour Android de juillet 2022 sur le Galaxy A53 5G dans son pays natal, la Corée du Sud, et elle devrait atteindre le reste des pays du monde, dont l’France, au cours des prochaines semaines.

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy A53 5G sud-coréen avec la version de micrologiciel A536NKSU2AVFA et inclut le correctif de sécurité de juillet 2022 qui corrige plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige des bogues généraux et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

Le Samsung Galaxy A53 5G est arrivé sur le marché plus tôt cette année avec Android 12 avec One UI 4.1 et, par conséquent, ce terminal est garanti 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Si vous avez un Samsung Galaxy A53 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Ces Samsung Galaxy 6 reçoivent également la mise à jour Android de juillet

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

