Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp vous permettra de localiser plus facilement les documents que vous avez partagés

WhatsApp travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de commenter un document avant de le partager avec l’un de vos contacts.

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui, n’a cessé d’améliorer sa plate-forme, récemment, avec de nouvelles fonctionnalités liées à l’envoi et au téléchargement de documents via l’application, telles que la possibilité d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go ou une nouvelle interface qui montre vous indique à la fois le pourcentage et le temps de téléchargement restant d’un document.

En ce sens, nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé WABetaInfo, que WhatsApp développe une fonction qui vous permettra de retrouver plus facilement les documents que vous avez partagés.

WhatsApp vous permettra de mettre des titres sur les documents que vous envoyez

WhatsApp travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de commenter un document avant de le partager avec l’un de vos contacts, tout comme vous pouvez le faire avec des photos.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous laissons sous ces lignes, lorsque cette nouvelle fonction sera disponible, lors du partage d’un document via WhatsApp, vous pourrez y ajouter un commentaire afin de le localiser plus facilement plus tard.

Comme vous pouvez le voir, la nouvelle interface qui apparaît lors du partage d’un document est la même que celle jusqu’à présent, à l’exception qu’un champ de texte a été inclus en bas dans lequel vous pouvez écrire un commentaire qui apparaîtra en bas du document.

Cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement dans la version bêta de l’application de bureau WhatsApp, mais la plateforme de messagerie prévoit de l’introduire dans les versions bêta d’Android et d’iOS dans une future mise à jour.

WhatsApp vous donnera plus de temps pour vous repentir de vos messages inappropriés

Si vous souhaitez essayer à la fois cette fonction et d’autres nouvelles qui arrivent sur le client de messagerie instantanée avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp pour Android Beta dès que possible.

Sujets connexes : WhatsApp