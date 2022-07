Xiaomi MIX Fold 2: de nouveaux détails sur le prochain mobile pliable de Xiaomi révélés

Selon cette nouvelle fuite, le Xiaomi MIX Fold 2 aura un écran de 8 pouces avec une résolution de 2,5K et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, avec le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et un appareil photo principal de 50 MP.

Malgré le fait que l’incursion de Xiaomi sur le marché des terminaux pliables n’ait pas été très fructueuse, puisque son premier appareil de ce type, un Xiaomi MIX Fold qui a été présenté au milieu de l’année dernière, est passé inaperçu, le géant chinois croit toujours qu’il peut supporter jusqu’à Samsung dans ce segment.

Une bonne preuve en est que la firme chinoise continue de travailler sur le lancement de son nouveau mobile pliable, un Xiaomi MIX Fold 2 dont de nouveaux détails viennent d’être dévoilés.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le nouveau Xiaomi MIX Fold 2

Une fuite récente de la populaire station de chat numérique chinoise sur Weibo, qui a été partagée par les médias ITHome, révèle que le Xiaomi MIX Fold aura un écran interne de type LTPO de 8 pouces avec une résolution de 2,5K et un taux de rafraîchissement de 120 hertz et avec un écran externe de 6,5 pouces avec la même résolution et le même taux de rafraîchissement que l’interne.

De plus, selon cette nouvelle fuite, le nouveau terminal pliable de Xiaomi sera équipé du chipset le plus avancé de Qualcomm à ce jour, le Snapdragon 8+ Gen 1, et du processeur d’image développé par la marque chinoise elle-même, le Surge C1.

Une autre des caractéristiques clés du Xiaomi MIX Fold 2 a également été révélée, qui n’est autre que son appareil photo principal, puisque tout semble indiquer que le nouveau mobile pliant du géant chinois disposera d’un système d’appareil photo développé en collaboration avec Leica, tout comme le Xiaomi 12S récemment présenté, dans lequel le protagoniste principal sera un capteur principal de 50 mégapixels, qui vous permettra d’utiliser les technologies Dolby Vision et HDR à la fois pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

Xiaomi 12 Lite : le moins cher de la famille lance un design et un processeur pour conquérir le milieu de gamme

Dans tous les cas, il faudra attendre son lancement officiel pour connaître tous les détails du nouveau Xiaomi MIX Fold 2 et savoir si le nouveau mobile pliable de Xiaomi atteindra tous les marchés ou si, au contraire, il ne sera commercialisé qu’en La Chine, comme c’est arrivé à son prédécesseur.

Sujets connexes : Xiaomi