Minimum historique de ces casques Sony avec 35h de batterie et suppression du bruit

De 300 à 129 euros, c’est la baisse depuis leur lancement, atteignant son minimum historique avant Prime Day.

Je cherchais un bon casque bandeau pour remplacer mes casques Sennheiser d’il y a quelques années, quand du coup j’ai trouvé un Sony WH-H910N noir à 129 euros. Cela peut sembler un prix élevé, mais quand ils coûtent jusqu’à 300 euros, les choses changent. Quelques jours avant le Prime Day, nous avons la possibilité d’obtenir de superbes casques Sony avec cette réduction exceptionnelle.

Ces Sony sont sortis fin 2019, mais l’évolution de leur prix est vraiment vertigineuse. Ils sont une excellente alternative aux autres options Sony, JBL, Bose ou Beats sur le marché qui commandent actuellement des prix supérieurs à 150-200 euros. Excellente qualité sonore, très bonne autonomie et suppression du bruit de haut niveau.

Achetez des écouteurs Sony avec une réduction de 57 %

Ces écouteurs sans fil Sony ont un design assez épuré, ce ne sont pas les écouteurs de jeu typiques avec de nombreux bords et couleurs partout, mais quelque chose de plus simple et de plus élégant. Son bandeau a une finition en silicone qui s’adapte mieux à la tête, les coussinets sont rembourrés pour un ajustement plus stable et confortable, et ils sont pliables pour pouvoir les ranger dans un étui ou un sac à dos et les emmener où vous voulez.

Ils ont une annulation du bruit grâce à deux microphones millimétriques situés dans chaque écouteur. L’application Headphones Connect de Sony détecte ce que vous faites à tout moment et ajuste intelligemment la suppression du bruit en fonction de votre environnement et de votre activité. Vous pouvez également personnaliser les profils et les choisir manuellement. De la même manière, nous pourrons maintenir des conversations fluides avec eux et en personne avec le mode transparence.

Ces écouteurs Sony peuvent être utilisés via Bluetooth ou via câble Jack si vous préférez.

Les haut-parleurs de ces écouteurs mesurent 25 mm et atteignent la puissance et le volume d’environ 40 mm. Vous aurez une large gamme de fréquences de bas en haut avec une définition complète. Grâce à Bluetooth, nous disons généralement que la musique perd en qualité, mais avec ces écouteurs et le codec LDAC, nous pouvons écouter des chansons avec jusqu’à 990 kbps de débit, trois fois plus de qualité que ce que Spotify nous permet d’écouter.

A un niveau un peu plus technique en termes de son, ces écouteurs Sony ont une réponse en fréquence qui va de 20 à 20 000 Hz via Bluetooth et de 5 à 40 000 Hz via câble Jack 3,5 mm. Avec le mode câble, la qualité sonore que l’on pourra reproduire sera bien supérieure qu’en sans fil, on parle d’un son 2 ou 3 fois meilleur. L’impédance (résistance) de ceux-ci sera de 17 ohms, ils sont de type fermé et si vous souhaitez les connecter par câble jack, vous en obtiendrez un de 1,2 mètre, mais vous pouvez choisir d’en acheter un plus long.

La batterie est l’une des tâches en attente de tous les fabricants de casques sans fil, mais ceux de Sony sont couronnés dans le secteur. Nous avons une autonomie allant jusqu’à 35 heures sur une seule charge. De plus, nous avons une charge rapide qui, avec 10 minutes connectées, nous donnera jusqu’à 2,5 heures d’utilisation supplémentaires.

La surface de son pilote est tactile, on peut glisser ou taper pour réaliser diverses actions comme répondre à des appels, sauter des chansons, mettre en pause des chansons, monter/baisser le volume ou appeler Google Assistant au premier plan pour lui demander de nous trouver une chanson, un fait intéressant dans Google ou une recette que vous voulez faire.

