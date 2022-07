Le plan de Samsung pour dépasser Apple : priorité absolue aux téléphones pliables ?

Selon les analystes, Samsung veut concurrencer Apple dans le haut de gamme et pour cela il prévoit de maximiser son Galaxy Z pliable (là où à Cupertino ils ne rivalisent même pas pour l’instant).

Il semble que Samsung fasse mieux que jamais à la fois dans l’industrie mobile et dans l’industrie des semi-conducteurs, étant déjà devenu le premier fabricant à produire des puces de 3 nanomètres et avec l’été Unpacked déjà à l’horizon pour nous présenter les nouvelles de la famille Galaxy Z dans ce 2022.

En fait, il semble que l’événement sera plus important que jamais, car selon SamMobile, le géant sud-coréen envisage de modifier légèrement sa stratégie en pensant à Apple, en se souciant moins des familles Galaxy S et Galaxy A déjà bien établies et en prenant plus de ressources pour faire évoluer le Galaxy Z pliable, une niche de marché où Samsung est un pionnier et un leader absolu.

Les analystes disent que l’idée de Samsung est que ses Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont suffisamment attractifs non seulement en effet WoW mais aussi en fonctionnalités et en prix, notamment pour détourner l’attention du prochain iPhone qui arrivera également après l’été.

Si Apple a un avantage sur Samsung, c’est justement lorsqu’il s’agit de convaincre les utilisateurs qui achètent des mobiles « premium », donc le plan des Sud-Coréens est de maximiser le Galaxy Z pliable, là où Apple ne concurrence même pas pour l’instant, pour se différencier se développer davantage et grandir dans la gamme noble.

Apparemment, les attentes de Samsung avec la famille Galaxy S ont été dépassées au cours de ses premiers mois, tandis que les Galaxy A maintiennent leurs quotas, donc Samsung se concentrerait sur la promotion au maximum de ses téléphones pliables de pointe pour le reste de l’année. , qui au final ont également été les grands protagonistes de la « Galaxy » sud-coréenne en 2021.

Le mouvement a également beaucoup de logique, et c’est que la concurrence avec l’iPhone d’Apple nécessite des appareils très différentiels, alors que les problèmes d’inflation mondiale affectent davantage les smartphones bon marché et abordables, ce qui laisse à Samsung la possibilité d’essayer de combler cet écart qu’il a avec Apple parmi les mobiles les plus performants.

Et c’est qu’en effet, là où Apple prend beaucoup d’avantage sur Suwon, c’est précisément parmi les mobiles premium, là où les iPhones rivalisent presque exclusivement et où les utilisateurs choisissent généralement Cupertino au lieu d’un Galaxy premium.

Les attentes sont très élevées, maintenant d’autant plus qu’apparemment Samsung reviendrait sur le face-à-face Unpacked avec un événement mondial à New York, il faudra donc attendre un peu plus d’un mois pour rencontrer la prometteuse quatrième génération du Galaxy Z, qui se sont améliorés chaque année et que nous espérons qu’ils justifient enfin leur présence avec des fonctionnalités différentielles pour leur conception.

