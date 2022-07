Xiaomi va commencer à fabriquer des téléphones portables à la Mecque de Samsung

Xiaomi souhaite diversifier la production de ses appareils pour pallier les problèmes de supply chain, et a choisi un Vietnam conquis par Samsung pour installer ses nouvelles usines.

Après nous avoir présenté ses nouveaux Xiaomi 12S, 12S Pro et le gigantesque Xiaomi 12S Ultra comme ses nouveaux fers de lance, il semblerait que le constructeur de Haidian se concentre désormais sur l’amélioration de sa capacité de production en diversifiant les usines d’assemblage de smartphones vers plus de pays dans le monde.

En fait, comme nous l’ont dit des collègues de GizmoChina, Xiaomi a choisi d’accompagner Samsung et d’autres géants de l’électronique au Vietnam, afin d’exporter dans de meilleures conditions et dans les plus brefs délais vers d’autres marchés d’Asie du Sud-Est.

Dicen los informes que los principales mercados asiáticos están viviendo un crecimiento económico y poblacional a medida que se desperezan tras los últimos confinamientos, por lo que este movimiento de Xiaomi respondería al aumento de la demanda tanto en el propio Vietnam como en Malasia, Tailandia y otros les pays.

De plus, le sentiment est que jouer dans un domaine où Samsung dominait, avec son immense usine Thai Nguyen qui rassemble le plus grand pourcentage de toute la production d’appareils sud-coréens, semble mettre Lei Jun et ses managers maintenant que Xiaomi veut être un géant à tous les niveaux.

La pandémie et la rupture des chaînes logistiques mondiales ont ouvert les yeux de Xiaomi, qui va diversifier la production de ses appareils, prenant désormais part à l’assemblage de smartphones et de plaques sur le territoire de Samsung, jusqu’au Vietnam.

Le compagnon de voyage que Xiaomi a choisi pour cette aventure au Vietnam est DBG Technology, basé à Hong Kong, qui sera en charge de la production dans une usine d’environ 200 000 mètres carrés avec un investissement d’environ 80 millions de dollars.

Ainsi, Xiaomi commencera à construire des appareils en Inde, en Chine et au Vietnam en réponse à la rupture des chaînes d’approvisionnement due à la pandémie et à la nécessité de diversifier davantage sa fabrication, emmenant également la production d’appareils dans ses nouvelles usines au Vietnam. et les circuits intégrés ainsi que les équipements de transmission de données.

