Ce sont les 10 téléphones Android les plus puissants que vous pouvez acheter en ce moment

Comme d’habitude au début de chaque mois, la société chinoise de benchmarking AnTuTu a publié un rapport classant les 10 téléphones Android les plus puissants que vous pouvez acheter en ce moment dans chacune des trois principales catégories de smartphones : les produits phares, le milieu de gamme premium et le milieu de gamme.

Ces classements révèlent que le Snapdragon 8 Gen 1 est toujours présent dans presque tous les flagships les plus puissants du moment, que le Snapdragon 870 fait de même dans le milieu de gamme et que le milieu de gamme est mené par le Snapdragon 778G.

Ce sont les fleurons les plus puissants du mois de juin

La première place du classement des 10 smartphones premium les plus puissants en juin est occupée par le Red Magic 7, un terminal de jeu qui est équipé du Snapdragon 8 Gen 1 et qui parvient à remporter ce titre grâce à un score de 1 046 552 points. Les deux autres marches du podium sont occupées, respectivement, par le vivo X80, un appareil doté du MediaTek Dimensity 9000 et qui atteint un chiffre non négligeable de 1 000 443 points, et par le Motorola Edge 30 Pro, un smartphone qui monte également le Snapdragon 8 Gen 1 et qui conserve un honorable 994 233 points.

Les quatrième et cinquième places de ce classement sont occupées par les Xiaomi 12 Pro et vivo X80 Pro avec respectivement 989 730 et 987 693 points et le reste des étapes de ce classement correspondent, dans cet ordre, au POCO F4 GT, realme GT2 Pro, Redmi K50 Pro, Xiaomi 12 et Samsung Galaxy Ultra 5G.

Ce sont les téléphones de milieu de gamme les plus puissants en juin

Le classement des téléphones haut de gamme de milieu de gamme les plus puissants aujourd’hui est mené par le POCO F3, qui est équipé du Snapdragon 870 et atteint cette position grâce à un score de 707 623 points. Les deux autres places du podium sont occupées par les nouveaux fleurons de Google, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui réalisent respectivement des scores de 703 706 et 703 650 points.

Le quintette initial de ce classement est complété par le Xiaomi Mi 11X et le Black Shark 4, tous deux équipés du Snapdragon 870, avec des scores de 702 380 et 698 123 points respectivement.

Enfin, le reste des positions de ce classement sont occupées, dans cet ordre, par le realme GT Neo 2T, le Redmi K40, le Xiaomi 12X, le realme GT Neo et le OnePlus 9R.

Ce sont les téléphones de milieu de gamme les plus puissants en juin

Enfin, dans le classement des terminaux milieu de gamme les plus puissants du mois de juin préparé par AnTuTu, la première place est occupée par l’IQOO Z5 avec un score de 558 241 points, le deuxième échelon est occupé par le realme GT Master Edition avec 545 544 points et ferme ce trident le realme Q3s avec 541 113 points.

Les quatrième et cinquième places de ce classement correspondent à deux variantes du même appareil, le Xiaomi Mi 11 Lite et le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, qui obtiennent ces positions grâce à des scores de 538 407 et 522 828 points, respectivement.

Le reste des positions de ce classement est occupé, dans cet ordre, par le Honor 50, le Samsung Galaxy A52s 5G, le realme 9 Pro+ et le Redmi Note 11i 5G.

Rubriques connexes : Mobiles