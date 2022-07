Ce Samsung Galaxy haut de gamme d’il y a deux ans reçoit également la mise à jour Android de juillet

Le correctif de sécurité de juillet 2022 est désormais déployé sur les Samsung Galaxy S20 FE en Europe, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam.

Samsung continue de tenir sa promesse d’être le premier fabricant à mettre à jour ses terminaux avec le correctif de sécurité Android le plus récent et une bonne preuve en est que, après avoir récemment lancé cette mise à jour, dans 6 de ses mobiles Galaxy les plus populaires, il met désormais également à jour son smartphone haut de gamme abordable d’il y a deux ans.

Ainsi, comme le confirme le média spécialisé SamMobile, les Samsung Galaxy S20 FE et Galaxy S20 FE 5G reçoivent déjà la mise à jour Android de juillet 2022.

Les Samsung Galaxy S20 FE et Galaxy S20 FE 5G reçoivent le correctif de sécurité de juillet 2022

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet 2022 sur les variantes LTE et 5G du Samsung Galaxy S20 FE, à la fois en Europe et dans certains pays asiatiques tels que la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam.

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy S20 FE 5G en Europe avec la version de firmware G781BXXS4FVF3 et le Galaxy S20 FE en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam avec le numéro de build G780GXXS3CVF3.

Dans les deux cas, cette mise à jour inclut le correctif de sécurité de juillet 2022 qui corrige plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige des bogues généraux et améliore la stabilité de l’appareil.

La firme coréenne a lancé la série Galaxy S20 FE à la mi-2020 avec Android 10, début 2021, elle a reçu Android 11 basé sur One UI 3, un an plus tard, elle a été mise à jour vers Android 12 avec One UI 4 et on s’attend à ce qu’elle reçoive Android 13 entre fin 2022 et début 2023.

Le Samsung Galaxy S22 reçoit la mise à jour Android de juillet 2022

Si vous avez un Samsung Galaxy S20 FE 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil. Si vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

Sujets connexes : Samsung Galaxy S