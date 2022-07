Vous pouvez donc transférer tous vos chats WhatsApp d’un mobile Android vers un iPhone et vice versa

Nous partagerons l’un des outils les plus efficaces et les plus faciles à utiliser pour transférer les chats WhatsApp du mobile Android vers l’iPhone.

L’achat d’un mobile est quelque chose qui en excite beaucoup, cependant, transférer toutes les informations que nous y stockons est un vrai problème, surtout si notre nouveau mobile a un système d’exploitation différent du précédent. L’une des plus grandes craintes de la société est de perdre leurs chats WhatsApp, car jusqu’à récemment, il était presque impossible de les transférer d’un mobile à un autre.

Actuellement, il existe déjà une application du système d’exploitation iOS pour pouvoir transférer des chats d’Android vers iPhone et vice versa, mais pour l’utiliser, il est nécessaire d’avoir une version égale ou supérieure à iOS 15.5 et au moins Android 5, votre mobile doit également être neuf ou vous devrez le réinitialiser en usine. Comme vous pouvez le voir, cette application Apple a quelques inconvénients, mais personne ne nie son efficacité, au cas où vous ne pouvez pas l’utiliser pour l’une des raisons mentionnées, nous partagerons également un autre des outils les plus efficaces et les plus faciles à utiliser pour transférer WhatsApp chats d’un mobile Android vers un iPhone et vice versa.

Vous pouvez donc transférer les chats WhatsApp d’un mobile Android vers un iPhone avec le « Pass to iOS » d’Apple

C’était l’une des fonctions les plus attendues et nous pouvons enfin transférer tous nos chats et fichiers WhatsApp d’un smartphone Android vers un iPhone, ou vice versa avec cette application Apple. Pour passer vos chats WhatsApp, vous devez suivre les étapes suivantes à la lettre :

Vous devez avoir au moins iOS 15.5 installé sur votre iPhone et Android 5 sur votre appareil Android. Téléchargez l’application Move to iOS sur votre smartphone Android. Connectez les deux appareils à une source d’alimentation. Dans ce cas, aucun câble n’est nécessaire pour migrer vos données : connectez simplement vos appareils au même réseau Wi-Fi. Votre iPhone doit être neuf de l’usine ou simplement restauré et dans les paramètres initiaux dès le début de la configuration initiale de l’iPhone. Ouvrez l’application Migrer vers iOS sur votre smartphone Android et suivez les étapes. Entrez le code affiché sur l’iPhone sur votre smartphone Android. Sélectionnez WhatsApp sur l’écran de transfert de données, vous pouvez ajouter le reste des options comme des photos, des contacts ou des calendriers. Attendez que toutes les données soient migrées. Votre appareil Android sera déconnecté de WhatsApp une fois les données entièrement migrées. Après avoir activé l’iPhone, installez la dernière version de WhatsApp Messenger depuis l’App Store. Connectez-vous à WhatsApp en utilisant le même numéro de téléphone que celui utilisé sur votre ancien appareil Android. Une fois connecté à WhatsApp, vos discussions, photos et fichiers apparaîtront dans l’application.

Ainsi, vous pouvez transférer les chats WhatsApp du téléphone Android vers l’iPhone avec Tenorshare « iCareFone WhatsApp Transfer »

Sans conditions, sans complications, rapidement et intuitivement, nous pouvons donc passer toutes nos discussions avec iCareFone WhatsApp Transfer de Tenorshare. Avec cette application, nous pouvons transférer les chats WhatsApp d’Android vers iPhone, d’iPhone vers Android, d’iPhone vers iPhone et d’Android vers Android. L’application transfère les chats WhatsApp entre n’importe quel appareil, mais cette fois nous allons vous expliquer les étapes pour transférer vos chats WhatsApp d’Android vers iPhone, suivez ces étapes simples :

Ouvrez iCareFone WhatsApp Transfer sur votre ordinateur et connectez les deux appareils à votre ordinateur. À gauche, appuyez sur Transférer et en bas sur le bouton Transférer. Vous devrez peut-être activer le débogage USB sur votre appareil Android, suivez simplement les instructions qui s’affichent. Une fenêtre contextuelle apparaîtra et vous devrez cliquer sur Continuer. Sauvegardez les données WhatsApp sur l’appareil Android. Attendez quelques minutes pour iCareFone WhatsApp Transfer pour obtenir les données WhatsApp. Vérifiez le compte WhatsApp de l’appareil Android, entrez le code de vérification WhatsApp et cliquez sur Continuer. Avant de restaurer les données, assurez-vous que vous êtes connecté à WhatsApp sur votre iPhone. Suivez les instructions et désactivez Localiser mon iPhone. Attendez que le transfert de données soit terminé et vos chats WhatsApp seront migrés vers l’iPhone.

À ce stade, vous aurez sûrement réussi à transférer tous vos chats de votre ancien téléphone Android vers votre nouvel iPhone, il ne nous reste donc plus qu’à vous souhaiter de profiter de votre nouveau partenaire et à recommander votre outil préféré à tous vos amis pour transférer les chats WhatsApp du mobile Android à l’iPhone et vice versa.

