Les Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro complètement filtrées dans leurs premiers rendus officiels

Dévoilement du design complet des nouvelles Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro.

Il y a un mois nous vous révélions que la nouvelle génération de terminaux pliables Samsung, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, seront lancés sur le marché le 10 août, mais ils n’arriveront pas seuls, puisqu’ils verront aussi le lumière lors de cet événement, les nouvelles smartwatches du géant coréen, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro.

En ce sens, après avoir anticipé que la Galaxy Watch 5 aura un nouveau thermomètre infrarouge pour mesurer votre température corporelle et avec une vitesse de charge de 10W, maintenant une nouvelle fuite qui a été partagée par le populaire leaker Evan Blass dans les médias 91Mobiles , permet nous pour vous montrer les premiers rendus officiels de la Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro qui révèlent tout le design des nouvelles montres intelligentes de la firme coréenne.

Premières images des Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro

Comme vous pouvez le voir dans le rendu 3D que nous vous laissons en dessous de ces lignes, la Samsung Galaxy Watch 5, dont le nom de code est Heart, hérite du design de son prédécesseur, la Galaxy Watch 4, avec un look sportif clairement inspiré de la Galaxy Watch. Activez.

Cette fuite nous montre la Galaxy Watch 5 en trois couleurs : blanc, noir et bleu, même si on s’attend à ce qu’elle arrive également dans d’autres couleurs comme l’or rose, car elle aura une palette de couleurs plus large que la version Pro.

De plus, cette fuite révèle également que le modèle de base de la nouvelle génération de montres intelligentes Samsung sera disponible en deux tailles de boîtier et en deux versions : une Bluetooth uniquement et une avec LTE.

Quant à la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, dont le nom de code est Project X, elle héritera du design de la Galaxy Watch Classic de l’an dernier et sera disponible en deux tailles de boîtier de 44 et 46 millimètres, en deux coloris : noir et blanc gris. et comme son jeune frère, il aura deux variantes, l’une avec connectivité LTE et l’autre avec uniquement Bluetooth. Ensuite, nous vous laissons un rendu 3D avec la Galaxy Watch 5 Pro de 46 millimètres en noir :

Cette fuite révèle également que la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro utilisent « Sapphire Crystal » au lieu de Gorilla Glass DX, qu’elles disposeront d’un GPS et d’une résistance à l’eau de 5 ATM, et qu’elles exécuteront One UI Watch 4.5 basée sur Wear. OS 3.5 comme système d’exploitation.

Sujets connexes : Montres intelligentes