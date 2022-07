HTC vient de lancer une nouvelle tablette, et il est logique que vous n’ayez pas entendu

HTC n’a pas voulu faire trop de bruit avec sa nouvelle tablette HTC A101, qui arrivera incessamment sur les principaux marchés d’Afrique pour prendre pied parmi les appareils les plus abordables.

Comme il semble que ce ne soit jamais le bon moment pour HTC, la vérité est que nous avions tous oublié un fabricant taïwanais aujourd’hui en déclin, mais dans ce secteur, il a été un pionnier il y a quelque temps en accompagnant Google avec les premiers pas d’Android.

En fait, c’est que le dernier mouvement de HTC est passé inaperçu de (presque) tout le monde, car comme nous l’ont dit les confrères de The Verge, le constructeur basé à Taoyuan a présenté une nouvelle tablette intelligente avec Android, qui sera de taille basique et se destine exclusivement pour le marché africain.

Et oui, mes amis, il y a des fabricants qui ne réussissent que sur le continent africain où les marchés mobiles sont encore immatures, laissant la place à des firmes autrefois géantes comme HTC de tenter leur chance pour se positionner et pouvoir grandir à partir de la base.

Mais ne tournons plus autour du pot, car dans ce cas, le nouvel appareil HTC est assez connu, étant un renouvellement du HTC A100 qui a été présenté en Russie l’année dernière avec son écran de 10,1 pouces et un design 100 %. , sans aucune vantardise.

On vous dit maintenant ce que nous offre ce nouveau HTC A101, à commencer par la mention obligatoire pour un produit destiné aux pays émergents, aux caractéristiques très oubliables et qui nous font penser aux belles années d’un HTC qui ne génère que de la nostalgie.

Pas en vain, il convient de noter que le HTC A101 embarque Android 11 préinstallé, une version 2020 déjà obsolète et qui ne sera pas mise à jour même pour que les utilisateurs puissent profiter d’Android 12L avec les améliorations pour les grands écrans… Peut-être même pas ! Je ne pouvais même pas le supporter à cause du matériel !

Quant aux spécifications, il monte un écran IPS de 10,1 pouces avec une résolution FHD +, animé par un chipset Unisoc T618 qui offre son processeur octa-core jusqu’à 2,0 GHz accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Nous ne connaissons pas son prix mais cela n’a pas trop d’importance non plus, car les spécifications du HTC A101 sont assez oubliables et la tablette ne sera pas vendue en dehors de l’Afrique.

La nouvelle tablette HTC pourra utiliser des cartes microSD pour étendre cette mémoire interne, bénéficiant également d’un connecteur audio-jack pour les écouteurs et d’un port USB de type C pour connecter des périphériques OTG ou charger la batterie de 7 000 mAh qui promet une bonne autonomie.

Il prend en charge le déverrouillage du visage et dispose de trois caméras, deux à l’arrière avec 16 et 2 mégapixels ainsi qu’un autre capteur frontal de 5 mégapixels parfait pour les appels vidéo, les réunions et les éventuels selfies.

La vérité est que HTC ne voulait pas que nous en sachions trop sur ce modèle, nous ne le verrons donc pas à coup sûr en Europe, mais il n’a pas prédit trop de succès en fonction de ses fonctionnalités, sans avoir besoin de connaître un prix qui, évidemment , sera très abordable.

