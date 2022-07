Ce serait le coup de maître de OnePlus pour imiter le succès de Xiaomi et Redmi

Selon les rumeurs, il semble que OnePlus pourrait répéter le mouvement de Xiaomi avec Redmi et transformer sa famille Nord en une nouvelle marque mobile abordable.

Après avoir officialisé sa fusion avec OPPO, il semble que OnePlus soit toujours plongé dans une restructuration qui les conduira à devenir l’un des acteurs importants de l’industrie, profitant des synergies d’OPPO et de toute la puissance d’un grand fabricant.

En fait, OnePlus nous a déjà surpris par le passé en oubliant son héritage de tueur phare pour nous présenter une grande famille de terminaux Android milieu de gamme et abordables, dont les derniers membres ont été les OnePlus Nord 2T et Nord CE 2 Lite à quelques-uns. il y a des semaines. .

Et maintenant, selon The Mobile Indian exclusivement, il semblerait que la firme de Shenzhen envisage de renforcer sa coupe intermédiaire de manière beaucoup plus sérieuse pour continuer à croître en volume de ventes, pour laquelle elle copierait la stratégie de rivaux célèbres tels que Xiaomi en créant un sous-marque de Nord.

Il est à noter que OnePlus a lancé de plus en plus de combinés abordables pour sa famille Nord, qui, selon les médias indiens, deviendrait bientôt une sous-marque indépendante sous le nom de « Nord by OnePlus ».

Le OnePlus Nord est mis à jour vers Android 12 avec OxygenOS 12

L’idée ne semble pas si étrange si l’on regarde OPPO qui a déjà realme, vivo avec iQoo ou Xiaomi avec Redmi et Poco, donc sans aucun doute l’apparition de ‘Nord by OnePlus’ ne serait pas trop surprenante dans un marché qui tend à différencient chacun une fois de plus la coupe abordable pour laisser place aux smartphones les plus premium.

Pas en vain, les mobiles de catégorie supérieure ont des marges bénéficiaires plus élevées et reposent sur une photographie hors du marché en termes de prix et de performances, il semble donc presque logique d’étendre la présence des familles les plus vendues.

Quoi qu’il en soit, ce que nous savons, c’est que OnePlus ne disparaîtrait pas complètement de la marque Nord, ce qui laisserait de la place à ce slogan « par OnePlus » ou « une marque OnePlus » pour donner un petit emballage à cette nouvelle sous-marque.

Ils nous disent que ‘Nord by OnePlus’ utiliserait le bleu comme couleur d’entreprise, aurait une présence physique dans les magasins et les supermarchés et aurait une variété de produits dans son catalogue avec des smartphones, des montres et bracelets intelligents, des écouteurs, des téléviseurs et bien plus encore .

Apparemment, le bleu clair serait utilisé comme couleur d’entreprise et le poids total de ses ventes ne serait pas accordé aux canaux en ligne, avec ses propres magasins et salles d’exposition dédiées, ainsi que des accords avec les détaillants et les grands magasins qui les aident à promouvoir et à améliorer un image de marque récemment créée, mais déjà connue de la plupart.

Et oui, les amis, ‘Nord by OnePlus’ serait très sérieux sur le marché avec des smartphones, des wearables, des téléviseurs et des accessoires encore plus petits tels que des batteries portables ou des écouteurs, pour créer un catalogue de produits robustes et attractifs à des prix très attractifs.

Il est donc clair que la stratégie de OnePlus est de s’imposer non pas comme un flagship killer, mais comme un créateur de mobiles phares dotés de la meilleure technologie, laissant éventuellement Nord exclusivement s’attaquer aux segments les plus abordables avec des produits pouvant rivaliser face à face. avec ceux de Redmi, Poco et realme, surtout… Pensez-vous que le mouvement est correct ?

OnePlus officialise « Nord », sa nouvelle série de mobiles pas chers

