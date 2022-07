Une prise pour les gouverner tous – ce gadget donnera vie à vos anciens appareils

N’importe lequel de vos gadgets obsolètes deviendra un appareil intelligent. Il y a tellement de possibilités.

Grâce à cette offre Amazon, vous pouvez emporter un appareil très spécial pour très peu. Les prises intelligentes TAPO baissent de prix, elles sont à votre portée pour seulement 10,99 euros. Si vous préférez, vous pouvez également vous procurer le pack de 4 unités, dans ce cas il ne vous en coûtera que 9,50 euros pièce.

Mais à quoi servent ces bouchons ? Nous parlons d’un petit appareil qui peut donner vie à n’importe quel appareil que vous connectez. Vos appareils obsolètes deviendront des appareils intelligents, répondant aux commandes d’assistants comme Alexa.

Au fait, il y a une chose que nous devons vous dire. Si vous ne voulez pas manquer d’autres bonnes affaires comme celle-ci, jetez un œil à tout ce que nous avons préparé pour Amazon Prime Day, qui aura lieu les 12 et 13 juillet. Les meilleurs prix de l’année arrivent.

Ces prises sont une bonne affaire

Tout fonctionne très simplement. Il vous suffit de brancher la prise TAPO sur secteur et de télécharger son application sur votre smartphone. Ajoutez le modèle spécifique dans l’application, accordez-lui l’accès à votre réseau Wi-Fi et que la fête commence.

Une lampe, une cafetière, le chauffe-eau… Grâce à cette petite prise, vous pouvez allumer et éteindre tous vos appareils avec votre voix. Tout ce que vous avez à faire est de le coupler avec un haut-parleur intelligent contrôlé par Alexa ou Google Assistant.

Mais il y a encore plus, si vous n’avez pas de haut-parleur intelligent, vous n’avez pas à vous inquiéter. Les prises TAPO peuvent être configurées pour allumer et éteindre les appareils de manière autonome à l’heure que vous avez définie. Allumez la lampe du salon tous les soirs à 9h et éteignez-la tous les matins, vous aurez la possibilité de définir vos propres règles.

Vous avez la possibilité de commencer à créer votre maison intelligente pour moins cher que prévu. Les prises TAPO vous permettront de prendre le contrôle d’une grande variété d’appareils, ouvrant tout un monde de possibilités. Mais attention, l’offre ne sera pas disponible éternellement.

