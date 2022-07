Ces 2 nouveaux produits Xiaomi sont passés complètement inaperçus

Xiaomi a récemment présenté deux produits très intéressants pour la maison. Comme ils sont passés quelque peu inaperçus, nous allons vous dire toutes leurs caractéristiques.

Le rythme des présentations et des lancements de Xiaomi ne s’arrête pas, ce qui indique que certains de ses nouveaux produits passent plus inaperçus que d’autres. C’est exactement ce qui s’est passé avec son nouveau routeur Xiaomi HomeWiFi et le réfrigérateur Xiaomi Mijia 536L, deux produits très intéressants pour la maison qui viennent d’arriver sur le marché.

S’ils sont également passés inaperçus pour vous jusqu’à présent, nous vous proposons de découvrir les caractéristiques de ces deux produits. D’une part, le Xiaomi HomeWiFi est un routeur puissant spécialement conçu pour les grandes maisons et appartements. De l’autre côté, nous avons le Xiaomi Mijia de 536 litres, un réfrigérateur si grand qu’il a de la place pour 309 boîtes de crème glacée et 487 pommes.

Xiaomi HomeWiFi, un routeur pour les grandes maisons et appartements

Le Xiaomi HomeWiFi est un nouveau routeur de la firme chinoise qui est passé inaperçu lorsqu’il a été présenté aux côtés d’autres produits accrocheurs tels que les nouveaux Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro, ou le Xiaomi Mi Band 7, la version premium du smartband.

Cependant, ce Xiaomi HomeWiFi mérite également l’intérêt des utilisateurs, en particulier ceux qui ont de grandes maisons et des appartements qui ont du mal à obtenir une bonne connexion dans toutes les pièces. Attention, car Xiaomi a mis toute la viande sur le gril : il s’agit d’un routeur tri-bande avec une vitesse maximale de 11 700 Mbps, qui permet de connecter jusqu’à 600 appareils intelligents en même temps et capable d’offrir un bonne connexion dans les appartements de 150 mètres carrés et jusqu’à 5 étages dans le même complexe d’appartements (1 500 mètres carrés).

Avec le routeur Xiaomi HomeWiFi, vous pouvez connecter jusqu’à 600 appareils intelligents sans affecter les performances de la connexion.

Selon Gizmochina, chaque package comprend deux unités du routeur avec l’idée que les utilisateurs le placent à des endroits stratégiques de l’appartement. Lorsqu’ils sont allumés, ils se couplent automatiquement pour étendre la connectivité dans toutes les pièces. Il convient de noter que, pour atteindre ces 1 500 mètres carrés dont nous avons parlé, il est nécessaire de coupler 10 routeurs Xiaomi HomeWiFi, le nombre maximum disponible.

Comme nous l’avons dit, il s’agit d’un routeur tri-bande qui offre une connexion réseau 2,4 GHz, 5 GHz et de type maillé. Si vous souhaitez connecter vos appareils facilement et rapidement, vous pouvez le faire grâce à la technologie NFC. Activez le NFC sur votre mobile et rapprochez-le du routeur pour que la connexion ait lieu. Pour le moment, ce Xiaomi HomeWiFi est uniquement en vente en Chine au prix de 1 499 yuans, soit environ 218 euros à changer.

Xiaomi MIJIA 536L, un énorme réfrigérateur avec toutes sortes d’extras

Un autre produit pour la maison qui vient d’être présenté par Xiaomi est un réfrigérateur d’une capacité totale de 536 litres, c’est-à-dire que vous aurez beaucoup d’espace pour stocker vos aliments et vos boissons. Il s’agit d’un réfrigérateur à deux portes dans lequel les utilisateurs peuvent diviser le contenu en jusqu’à 20 compartiments différents.

Compte tenu des informations de Gizmochina, le réfrigérateur dispose d’un espace réfrigéré de 347 litres et d’un réfrigérateur d’une capacité de 189 litres. Selon le fabricant, cela indique qu’il dispose d’espace pour stocker 309 boîtes de crème glacée et 487 pommes. De plus, les utilisateurs peuvent choisir parmi quatre modes de fonctionnement différents : Smart Dimming, Holiday, Quick Chill et Quick Freeze.

De plus, il est également intéressant de mentionner qu’il s’agit d’un réfrigérateur intelligent qui peut être connecté à l’application Mijia. Il vous permet non seulement de contrôler votre température à distance, mais aussi de la contrôler facilement avec votre voix grâce à l’intégration de l’assistant Xiao AI. Comme le routeur, le Xiaomi Mijia 536L est en vente uniquement en Chine au prix de 2 999 yuans, soit environ 437 euros à changer.

Sujets connexes : Xiaomi