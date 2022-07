2 millions de personnes ne peuvent pas se tromper : ce mobile realme est l’un des meilleurs que vous puissiez acheter

realme célèbre un nouveau succès avec l’un de ses smartphones les plus emblématiques : ils ont vendu plus de 2 millions d’unités du realme GT Master Edition !

Il a été le premier fabricant à atteindre 100 millions de téléphones portables vendus en seulement 3 ans, il est donc logique que realme continue de célébrer chacun de ses jalons dans une industrie qui les a accueillis avec plaisir, et dans laquelle il est devenu l’un des plus jeunes mais aussi des fabricants plus performants sur le marché.

Maintenant, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, le temps est venu pour le realme GT Master Edition, qui avec sa finition arrière similaire aux valises de voyage a atteint pas moins de 2 millions d’unités vendues en seulement 12 mois depuis sa sortie.

La confirmation vient de realme lui-même, avec Sky Li lui-même -le PDG de l’entreprise- célébrant sur Twitter le succès de l’un de ses smartphones les plus emblématiques :

Je suis heureux de voir que tout le monde est enthousiasmé par la série realme GT Master Edition afin que nous puissions avoir cette grande réussite ! #realmeGT2ExplorerMasterEdition inspiré par l’esprit aventureux sera bientôt disponible. Restez à l’écoute! pic.twitter.com/KZGD0VnakQ – Sky Li (@skyli_realme) 1 juillet 2022

Voici comment vous devriez choisir votre prochain mobile realme selon le PDG de la marque

La vérité est que realme a présenté son GT Master Edition l’année dernière avec une certaine dose d’ambition et de nombreux points de différenciation pour briller dans une coupe moyenne toujours saturée, en utilisant dans les deux cas la touche distinctive de Naoto Fukushawa, un designer japonais populaire qui a conçu cela dos inspiré d’une valise de voyage rigide.

Peut-être pour cette raison, le terminal a triomphé contre vents et marées, même s’il n’avait pas encore vraiment de firme reconnue dans l’industrie, sûrement boosté par le design des deux GT Master Editions, qui a sans aucun doute beaucoup contribué à leur donner de la personnalité.

Ya lo decíamos en nuestro análisis que estos realme GT Master Edition contaban con prestaciones de gama alta a precio de gama media, y aunque se espera para las próximas semanas la segunda generación con los realme GT2, todavía están entre los teléfonos más interesantes que podéis compraros maintenant même:

realme GT Master Edition, test : des fonctionnalités haut de gamme à un prix moyen

Fiche technique Realme GT Master Edition : caractéristiques complètes et prix

Realme GT Master Edition Caractéristique Dimensions 159,2 x 73,5 x 8 mm Poids 174/180 grammes (version Naoto Fukusawa) Filtrer AMOLED de 6,43 pouces

120Hz

FullHD+

1 000 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 778G 5G RAM 6/8 Go + 3/5 Go de RAM virtuelle Système opératif interface utilisateur realme 2.0 basée sur Android 11 Stockage 128/256 Go appareils photo Arrière:

– 64MP f/1.8

– 8 MP Ultra grand angle f/2.3

– Macro 2 MP f/2.4

Frontale :

– 32MP f/2.5 Tambours 4 300 mAh

Charge super fléchette 65 W Les autres Lecteur d’empreintes digitales intégré

5G

Dual SIM

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Audio stéréo avec Dolby Atmos

USB Type-C

Lecteur d’empreintes digitales intégré Date de sortie Août 2021 prix de départ A partir de 349 euros. Disponible en trois couleurs : blanc lune, noir cosmos et gris voyageur

Sujets apparentés : Realme

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.