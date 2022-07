Le realme GT 2 Explorer Master et son design particulier peuvent être vus en photos une semaine avant sa présentation

Le nouveau realme GT 2 Explorer Master Edition est présenté le 12 juillet en Chine, et il n’est pas clair s’il atteindra le reste des pays

La firme chinoise realme a déjà marqué le 12 juillet sur le calendrier. Ce sera le jour où la société présentera au monde le renouvellement de l’un des appareils les plus curieux de l’année dernière : le realme GT Explorer Master Edition.

Avec le nouveau realme GT 2 Master Edition*, la société prévoit d’aller plus loin et de placer son nouvel appareil au sommet du marché, en concurrence avec les principaux produits phares d’autres sociétés, grâce à une fiche technique de pointe dirigée par un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Cependant, encore une fois, le design sera l’aspect le plus différenciateur de cet appareil. Le GT 2 Explorer Master Edition a un look complètement différent de tout autre téléphone portable de la société, développé en collaboration avec le designer Jae Jung.

Conception unique et spécifications de premier ordre dans le nouveau realme GT 2 Explorer Master

Grâce aux images de l’appareil partagées par realme, nous savons que le terminal aura un dos beige avec des accents de bronze autour de son châssis et dans ses coins. Une nouveauté importante par rapport aux autres modèles de la société est l’inclusion de bords complètement lisses sur tout le corps de l’appareil. Jusqu’à présent, aucun autre téléphone portable de la société n’avait adopté cette fonctionnalité.

Sa face avant est occupée par un écran plat entouré de marges réduites et uniformes, avec un trou situé dans la partie centrale supérieure, où se trouve la caméra selfie. Au dos, on retrouve trois caméras disposées en triangle, avec le capteur principal, plus grand et de 50 mégapixels de résolution soutenu par un stabilisateur optique, situé en haut.

Parmi ses caractéristiques les plus importantes, on retrouvera un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un écran Full HD+ de 6,7 pouces et une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Deux variantes de l’appareil devraient exister, une avec une charge rapide de 100 W et une avec une charge de 150 W.

La présentation du terminal aura lieu en Chine le 12 juillet. Bien que cela n’ait pas été confirmé, il est probable que le lancement mondial du realme GT 2 Explorer Master Edition aura lieu quelques semaines plus tard.

Sujets apparentés : Realme