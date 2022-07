Ces Samsung Galaxy 6 reçoivent également la mise à jour Android de juillet

Si vous possédez un de ces smartphones Samsung, vous pourrez très prochainement le mettre à jour avec le dernier correctif de sécurité.

Un mois de plus, Samsung récidive et a été le premier constructeur à mettre à jour ses terminaux avec le dernier patch de sécurité Android et ainsi, alors que nous sommes à peine à 5 jours du mois de juillet, le géant coréen a déjà mis à jour à la fois le Samsung Galaxy A32 comme le Samsung Galaxy S22.

Eh bien, aujourd’hui, un jour seulement après que Google a publié la mise à jour Android de juillet, nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que 6 autres Samsung Galaxy reçoivent également cette mise à jour.

Samsung commence à déployer la mise à jour de juillet sur six autres appareils mobiles

Samsung a commencé à publier la mise à jour Android de juillet 2022 sur plus de smartphones de sa famille Galaxy et donc, ces 6 appareils de la société coréenne reçoivent déjà cette mise à jour :

Galaxie S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung GalaxyNote 10

Samsung GalaxyNote 10+

Galaxie A23

Cette mise à jour arrive sur les Samsung Galaxy S21 en Allemagne avec la version de firmware G99xBXXS5CVFB, les Samsung Galaxy Notes aux États-Unis avec le numéro de build N97xU1UEU7HVF1 et les Samsung Galaxy A23 en Allemagne et en Russie avec la version de firmware A235FXXU1AVF3. Ces mises à jour devraient être déployées dans d’autres régions dans les semaines à venir.

Cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de juillet 2022, qui corrige plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige des bogues généraux et améliore la stabilité de l’appareil.

La première version bêta de One UI 5.0 atteindra le Samsung Galaxy S22 dans seulement 3 semaines

Si vous possédez l’un de ces terminaux de la famille Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil. Si vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

Sujets connexes : Samsung