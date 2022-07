Ce mobile Motorola vient d’établir un nouveau record de puissance dans AnTuTu

Chen Jin, directeur général du département mobile de Lenovo, confirme que le score record de 1 114 761 unités enregistrées dans AnTuTu correspond au Motorola Moto X30 Pro, le populaire « Frontier ».

On savait déjà que Motorola allait nous présenter le fameux Frontier tout au long de ce mois de juillet, bien qu’aucune date précise n’ait encore été proposée depuis la Chine pour un événement dans lequel Lenovo jouera les haricots pour l’important deuxième semestre 2022 que nous venons de a débuté.

Quoi qu’il en soit, les débuts de ce premier smartphone avec un appareil photo de 200 mégapixels approchent et la qualité des fuites continue de croître, nous pouvons donc déjà vous dire que sur Weibo, ils déclarent que Lenovo appellera commercialement ce mobile le Motorola Moto X30 Pro, nous apportant également ses premiers pas dans les tests de performances battant des records dans AnTuTu.

La vérité est que nous devons remercier les collègues de GizmoChina d’avoir récupéré cette capture des réseaux sociaux locaux, où Chen Jin, directeur général du département mobile de Lenovo, a confirmé que ces 1 114 761 points correspondent effectivement à ce qui sera son prochain téléphone phare avec 200 appareil photo mégapixel :

Première image du meilleur Motorola Frontier : voici le fameux capteur Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels

Nous sommes confrontés à un nouveau record dans AnTuTu, où Xiaomi avait réussi à remporter la première place parmi le haut de gamme avec les 1 113 135 points du Xiaomi 12S Pro récemment présenté. Ce sera sûrement un record éphémère, puisque l’ASUS ROG Phone 6 arrivera également dans les prochaines heures à pleine puissance, même s’il est à noter qu’un smartphone non destiné au gaming, dépasse justement ces téléphones gaming.

Pour avoir autant de puissance, il est évident que Motorola utilisera le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec la nouvelle lithographie 4 nanomètres de TSMC, qui s’est déjà révélée plus efficace et puissante que celle utilisée par le Snapdragon 8 Gen 1 qui a été fabriqué par Samsung. .

Pour le reste, il a été question d’un design minimaliste avec des matériaux de haute qualité, dans lequel un panneau OLED incurvé de 6,67 pouces et une résolution FHD + avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz jamais vu dans un tribunal premium se démarqueront.

Dans la configuration de la mémoire, nous verrons 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 4 500 mAh et un système de charge rapide jusqu’à 120 watts qui tomberait à 30 ou 50 W si nous utilisons la charge sans fil avec la norme Qi.

Du côté des capteurs photographiques, on aura en effet le Samsung ISOCELL HP1 de 200 MP accompagné d’un double flash LED bicolore et de deux appareils photo supplémentaires, sûrement un ultra grand angle et un téléobjectif pour ajouter polyvalence et zoom à la recette. En façade, un autre capteur de 60 mégapixels relèverait également le niveau des selfies.

Quant à la présentation, nous savons qu’elle aura lieu en juillet, même si elle partira sûrement à la fin du mois, puisque le classique « save the date », qui sert généralement d’invitation et de confirmation de l’événement, a n’a pas encore été envoyé aux médias, il faudra être attentif !

Tous les plans de Motorola pour 2023 dévoilés (y compris le mobile enroulable)

