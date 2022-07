Ces 17 applications contiennent des malwares capables de voler vos données et votre argent : supprimez-les de votre mobile

Faites attention si vous avez l’une de ces applications sur votre mobile : elles peuvent effacer vos données, accéder à vos comptes bancaires et bien plus encore

Des experts en cybersécurité chez SecneurX ont une nouvelle fois alerté sur plusieurs menaces présentes dans le Google Play Store, qui auraient mis en danger des milliers d’utilisateurs d’Android à travers le monde. Depuis la dernière alerte de cette même firme, un total de 17 nouvelles applications ont été découvertes sur Google Play avec des logiciels malveillants à l’intérieur, qui pourraient voler des données sensibles des utilisateurs.

De nombreuses applications malveillantes contiennent le célèbre cheval de Troie connu sous le nom de Joker, qui ces dernières années a compromis la sécurité du système d’exploitation de Google, car il est capable d’infecter des millions d’utilisateurs à travers le monde. Pour cette raison, il est important de rester bien protégé et d’éviter à tout prix d’installer des applications qui pourraient contenir de tels logiciels malveillants.

Joker se faufile de nouveau dans Google Play : 17 applications infectées ont été distribuées via Google Play

Parmi les applications infectées, il est possible de trouver des applications de toutes sortes, des fonds d’écran animés aux applications de messagerie ou aux scanners de code QR. Tous contiennent une sorte de cheval de Troie, comme l’ont découvert les experts de SecneurX, et certains ont réussi à accumuler des milliers de téléchargements dans le magasin.

Dans la plupart des cas, le cheval de Troie en question était Joker, un type de logiciel malveillant particulièrement dangereux, car une fois sur l’appareil de la victime, il peut être efficacement masqué pour empêcher la détection et la suppression de l’utilisateur. Pendant ce temps, il est capable de voler des données sensibles et d’abonner l’utilisateur à des services premium qui finiront par lui coûter de l’argent.

D’autre part, des applications avec des chevaux de Troie axés sur l’obtention de données auprès d’entités bancaires ont également été découvertes, probablement dans le but de voler de l’argent aux utilisateurs. Ci-dessous, nous avons fourni la liste complète des applications infectées ainsi que leurs liens respectifs vers le Google Play Store.

Actuellement, toutes les applications infectées par des logiciels malveillants de cette liste ont déjà été supprimées par Google de l’App Store. Cependant, il est important de s’assurer qu’aucun d’entre eux n’est installé sur vos appareils, afin d’éviter d’éventuelles attaques.

Guide de sécurité Android : sécurisez au maximum votre mobile

Puisque, cette fois, les applications malveillantes avaient réussi à se faufiler dans Google Play, la recommandation de ne pas télécharger d’applications provenant de sources non fiables est de peu d’utilité. Pour des cas comme celui-ci, il est important de rappeler l’importance de télécharger des applications de développeurs avec un certain historique, et d’éviter à tout prix de télécharger des applications qui semblent être des clones d’autres, ou qui n’ont pas de bonnes notes par d’autres utilisateurs.

