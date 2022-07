Le Xiaomi Mi Band 7 Pro est officiel : la version "Prime" du bracelet le plus populaire veut être une montre connectée

C’est tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Xiaomi Mi Band 7 Pro.

Xiaomi a organisé aujourd’hui un événement en Chine au cours duquel il a présenté non seulement ses nouveaux terminaux haut de gamme, les Xiaomi 12S, 12 Pro et 12S Ultra, mais également la version Pro du dernier modèle de son bracelet le plus vendu, le Xiaomi My Band 7 Pro.

Ensuite, nous vous révélons tous les détails du nouveau Xiaomi Mi Band 7 Pro, la version « Premium » du bracelet le plus populaire de la marque chinoise qui se veut une smartwatch.

Xiaomi Mi Band 7 Pro, toutes les infos

Xiaomi Mi Band 7 Pro, fiche technique Filtrer 1,64 pouces AMOLED /td> Tambours Capacité 180 mAh | Durée jusqu’à 14 jours | Charge magnétique | Environ deux heures de charge Endurance Étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, écran en verre trempé anti-empreintes digitales connectivité Bluetooth 5.2, compatible avec Android 6.0 et iOS 10.0 ou versions ultérieures capteurs Capteur 6 axes : Accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes basse consommation | Capteur de fréquence cardiaque PPG Les autres 120 modes d’entraînement, détection automatique des activités sportives, chronomètre, alarmes, surveillance du pouls, surveillance du sommeil, mesure de l’oxygène sanguin (SpO2), gestion des notifications, contrôle de la musique, informations météo.

Évidemment, la première chose qui ressort du nouveau Xiaomi Mi Band 7 Pro est son design, puisque, pour la première fois, le géant chinois s’engage sur une esthétique à mi-chemin entre un bracelet et une smartwatch, similaire à celle de la Huawei Watch Fit. 2. avec un écran rectangulaire plus grand que celui du Mi Band 7 légèrement incurvé sur ses côtés et un corps en aluminium qui lui donnent un look vraiment premium.

En ce sens, il faut souligner que tout comme la version de base, le Xiaomi Mi Band 7 Pro se passe également de boutons physiques, de sorte que pour contrôler le bracelet, nous devrons utiliser son écran tactile.

Au niveau des spécifications, le Xiaomi Mi Band 7 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 1,64 pouces avec une résolution de 336 x 480 pixels et une densité de 336 PPI. Ce panneau dispose de la fonction « Always On Display » qui vous permettra d’économiser la batterie en n’ayant pas à allumer l’écran pour voir l’heure ou les pas que vous avez effectués.

Le Xiaomi Mi Band 7 Pro ne manque pas non plus de connectivité, puisque le nouveau bracelet de sport dispose de Bluetooth 5.2, NFC pour les paiements mobiles et d’une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM.

Xiaomi Mi Band 7 Pro : disponibilité et prix

Le Xiaomi Mi Band 7 Pro est désormais disponible à l’achat en Chine avec des bracelets en silicone multicolores, dont deux, un vert et un gris, sont exclusifs à ce bracelet de sport, pour un prix de 399 yuans, soit environ 57 euros. monnaie.

