Xiaomi 12S Ultra : la nouvelle bête de Xiaomi est officielle avec les appareils photo LEICA et Snapragon 8+ Gen 1

Le smartphone le plus extrême de Xiaomi n’a pas tardé à arriver : comme l’entreprise elle-même nous l’avait confirmé il y a quelques semaines, le Xiaomi 12S Ultra est désormais officiel, et il est là pour devenir le leader du catalogue de l’entreprise, avec les spécifications les plus bestiales et le système de caméra le plus avancé que l’entreprise ait jamais installé sur l’un de ses téléphones.

En plus d’être équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un impressionnant écran AMOLED LTPO, le Xiaomi 12S Ultra se démarque des autres pour intégrer un système de caméra avec le sceau de LEICA, la firme suédoise historique spécialisée dans la photographie. Mais qu’implique réellement cette collaboration ?

Xiaomi 12S Ultra, toutes les infos

Xiaomi 12S Ultra spécifications Dimensions 74,6 mm x 164,3 mm x 9,0 mm

225 grammes Filtrer AvantAMOLED LTPO 6,73 pouces QHD+, 120 Hz et Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8/12 Go Système opératif MIUI 13 sur Android 12 Stockage 256/512 Go appareils photo Arrière:

-Sony IMX989 50 MP 1″, f/1.9, Objectif 8P, 23mm, OIS

-48MP Ultra Grand Angle 1/2″, f/2.2

-48 MP téléobjectif 120X, 1/2″, OIS

Frontale :

-32MP Tambours 4860 avec charge rapide 67 W, charge sans fil 50 W et charge sans fil inversée Les autres Lecteur d’empreintes digitales intégré, IP68, 5G, NFC

En plus d’avoir les fonctionnalités les plus avancées de toute la famille, le Xiaomi 12S Ultra a également un design plein de fonctionnalités différentielles, en commençant par l’arrière avec l’immense module de caméra circulaire situé à l’arrière de l’appareil, à l’intérieur de la fenêtre en verre. » qui occupe toute la largeur de son arrière.

L’appareil a un dos fait d’un matériau jamais utilisé auparavant par Xiaomi : le silicone organique, plus résistant que le plastique. Il est disponible en deux couleurs : vert foncé et noir. Le module de caméra circulaire est en aluminium, avec une garniture plaquée or 24 carats.

Contrairement à ses petits frères, les Xiaomi 12S et 12S Pro, le Xiaomi 12S Ultra possède une certification IP68 qui garantit sa résistance à l’eau et à la poussière.

De retour au module de caméra, nous trouvons un nouveau capteur Sony IMX989 faisant office de caméra principale, avec une résolution de 50 mégapixels et une taille d’un pouce. Il est équipé d’un stabilisateur d’image optique et, selon la marque, est capable de capturer 49 % de lumière en plus que le précédent Sony IMX766.

À côté, on trouve un appareil photo secondaire ultra grand angle de 48 mégapixels et un capteur téléobjectif de 48 mégapixels avec un objectif de type périscope, une stabilisation optique et un zoom numérique jusqu’à 120x.

Dans ce cas, LEICA a collaboré avec Xiaomi pour affiner le logiciel en charge du traitement des captures, avec une interprétation des couleurs plus naturelle et précise. De plus, des objectifs LEICA Summicron dotés de fonctionnalités telles que le filtre infrarouge et ultraviolet sont utilisés.

En plus de cela, Xiaomi s’est équipé d’une puce intégrée dédiée à la photographie baptisée Xiaomi G1, sur laquelle retombent les tâches de traitement pour améliorer la vitesse de traitement des photos et vidéos.

Sous le capot de ce modèle se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, le dernier et le plus puissant créé par Qualcomm. Il est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5, avec 128, 256 ou 512 Go de stockage interne.

Tout cela est soutenu par une batterie d’une capacité de 4860 mAh, accompagnée d’un système de charge rapide de 67 W de puissance et d’une charge sans fil allant jusqu’à 50 W.

Son écran mesure 6,73 pouces de diagonale et utilise la technologie AMOLED LTPO avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz. Il peut atteindre une luminosité maximale de 1 500 nits et il a une résolution 2K.

Prix ​​​​du Xiaomi 12S Ultra et quand peut-il être acheté

Xiaomi a introduit le 12S Ultra en Chine, où il sera vendu en exclusivité dans un premier temps. Pour l’instant, la marque n’a pas confirmé si elle commercialisera son nouveau fleuron dans le reste des régions du monde.

