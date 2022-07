2 autres mobiles realme sont mis à jour vers Android 12 avec realme UI 3.0

Les realme 7 Pro 7 8 Pro reçoivent déjà la mise à jour tant attendue d’Android 12. Ce sont les nouvelles qu’elle inclut.

Ce n’est peut-être pas l’entreprise la plus rapide lorsqu’il s’agit d’apporter Android 12 aux appareils qui composent son catalogue. Mais, au moins, realme tient sa promesse de mettre à jour la plupart de ses terminaux, même les moins chers, vers la dernière version d’Android.

À cette occasion, la marque a commencé à déployer la mise à jour Android 12 sur deux des téléphones milieu de gamme les plus populaires lancés par la société ces dernières années. De plus, les possesseurs d’un des terminaux les moins chers de la marque ont aussi de la chance, puisque la marque a déjà commencé à tester Android 12 avant de procéder au déploiement de la mise à jour.

Android 12 arrive sur realme 7 Pro et realme 8 Pro

Comme la marque elle-même l’a annoncé dans son forum officiel, la mise à jour vers Android 12 pour le realme 7 Pro et le realme 8 Pro commence déjà à être disponible.

Les deux appareils, lancés respectivement en 2020 et 2021, faisaient partie des derniers terminaux de la série Pro qui n’avaient pas encore été mis à jour vers la dernière version du système.

La mise à jour vers Android 12 pour realme 7 Pro et realme 7 Pro est accompagnée de realme UI 3.0, la dernière version de la couche de personnalisation de l’entreprise, avec de nouvelles fonctionnalités telles qu’une nouvelle conception d’interface avec prise en charge des thèmes dynamiques, des améliorations des animations améliorées, des performances et l’autonomie, les changements dans les applications préinstallées telles que l’application appareil photo, et bien plus encore.

La mise à jour devrait pouvoir être téléchargée sur realme 7 Pro et 8 Pro dans le monde entier dans les prochaines heures. Une fois disponible, un avis apparaîtra vous permettant de télécharger la mise à jour et de procéder à son installation.

Le realme 9i se prépare également à recevoir sa dose d’Android 12

En plus de mettre à jour deux de ses modèles les plus populaires, la société chinoise a également annoncé que le realme 9i, un appareil d’entrée de gamme abordable, sera l’un des prochains à recevoir la mise à jour tant attendue : à ce jour, il existe déjà un programme bêta ouvert qui permet de tester les nouveautés de la mise à jour avant son arrivée officielle.

