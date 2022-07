Si vous êtes fan de personnalisation et que vous voulez donner un style unique à votre mobile, ne manquez pas les meilleurs sites pour télécharger des thèmes pour Android totalement gratuits.

Ce n’est un secret pour personne qu’Android parie beaucoup sur la personnalisation et que c’est sans aucun doute l’un des aspects les plus distinctifs par rapport aux autres systèmes d’exploitation. Tout au long de son histoire, il a été démontré et, dans les versions les plus récentes, il a été l’un des principaux drapeaux.

La possibilité de pouvoir choisir une police, des icônes, des fonds d’écran et des styles selon nos goûts ou nos besoins, fait de la personnalisation sur Android un aspect d’une grande importance pour les utilisateurs. Par conséquent, les thèmes Android sont l’un des moyens les plus populaires de personnaliser les appareils.

Si vous êtes l’un des fans de personnalisation et que vous souhaitez rafraîchir l’apparence de l’interface de votre appareil mobile, voici quelques-uns des meilleurs sites Web pour télécharger des thèmes pour Android que vous devriez essayer et que vous aimerez sûrement.

Les meilleurs sites Web pour télécharger des thèmes pour Android en 2022

Nous nous sommes donné pour tâche de sélectionner certains des meilleurs sites Web qui vous aideront à donner à votre Android l’apparence que vous souhaitez tant. En fait, non seulement vous pourrez télécharger des thèmes, mais vous trouverez également des fonds d’écran, des sonneries, des icônes, des polices et bien plus encore.

Mobiles24

Mobiles24 est l’un des meilleurs sites Web pour télécharger des thèmes pour Android et pour de nombreuses raisons. Vous trouverez ici plus de 5000 alternatives différentes totalement gratuites pour personnaliser votre mobile ou votre tablette.

Vous pourrez naviguer entre différentes catégories qui couvrent tous les goûts possibles, ainsi vos chances de trouver quelque chose qui vous concerne ne seront pas compliquées. Il a également une section où vous pouvez voir les nouveautés, les plus populaires ou les plus appréciées.

De même, vous pouvez télécharger des centaines de sonneries, fonds d’écran, jeux, vidéos et même des applications (APK) pour compléter votre personnalisation. En fait, il dispose également d’un outil avec lequel vous pouvez créer vos propres sonneries.

Thèmes Android (Reddit)

Reddit est une plate-forme où vous pouvez trouver des informations et des fichiers de toutes sortes et, dans ce cas, les thèmes Android ne font pas exception. En fait, il existe des utilisateurs comme Android Themes spécialisés dans ce type de contenu.

Pour entrer dans le contexte, il s’agit d’un canal où vous trouverez une grande variété d’options pour personnaliser votre mobile. Chaque message est axé sur un design spécifique, il y a donc beaucoup de variété.

Cependant, le meilleur de tout, c’est que chacun a une description détaillée précisant chacun des éléments utilisés, que ce soit le fond d’écran, le pack d’icônes, les sons et même les liens pour les widgets et autres éléments de l’interface. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures options aujourd’hui.

MobileSMSPK

MobileSMSPK est un autre des meilleurs sites Web pour télécharger des thèmes pour Android que vous pouvez trouver. Il est très complet et convivial, vous pouvez donc trouver tout type de contenu lié à vos goûts ou même filtrer en fonction du modèle de votre appareil.

Ici, vous pouvez télécharger une incroyable variété de thèmes organisés par catégories allant des jeux vidéo, des voitures et de l’abstrait à des thèmes plus spécifiques tels que l’anime, la technologie ou le sport, parmi de nombreuses autres catégories.

Mais cela ne s’arrête pas là, car vous pouvez également télécharger des applications, des jeux, des fonds d’écran et même des vidéos en haute qualité pour personnaliser au maximum votre mobile. Bien sûr, tout est totalement gratuit et ne nécessite pas d’inscription préalable pour profiter du contenu.

appréhender

Sans aucun doute, Appwar est une plateforme en ligne très complète qui partage de nombreuses fonctionnalités et options avec d’autres alternatives de la liste. Il s’agit d’une banque de thèmes pour Android organisée par catégories où la variété est son principal attrait.

Vous pourrez filtrer vos recherches selon les plus récentes, les plus populaires, les mieux valorisées ou en tête de liste. Mais ce n’est pas tout, il dispose également d’un large répertoire de fonds d’écran, de jeux, d’applications, de sonneries et même de claviers pour votre Android.

Mieux encore, c’est totalement gratuit. Vous pouvez sélectionner le modèle de votre appareil et recevoir des recommandations ou simplement accéder à votre catégorie ou type de contenu préféré et le télécharger.

déviantart

Enfin, Deviantart est un référentiel très complet et varié de thèmes Android. Contrairement aux autres sites Web de cette collection, il est plein de vie et de nombreuses catégories.

Et c’est qu’étant concentré sur ce type de contenu, la variété et la qualité du catalogue sont élevées. Vous pourrez parcourir ses différentes catégories ou naviguer entre les derniers thèmes, les plus téléchargés, les coups de coeur de l’éditeur et plus encore.

Comme si cela ne suffisait pas, vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour accéder à l’un de ses contenus. Vous recherchez simplement ce que vous voulez, sélectionnez-le, téléchargez et profitez totalement gratuitement.

Avec toutes ces pages Web pour télécharger des thèmes pour Android, vous ne serez pas à court d’options pour personnaliser votre mobile et lui donner le style que vous voulez tant. Essayez-les et parlez-nous de votre expérience.

