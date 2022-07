Les meilleures applications pour télécharger des thèmes sur Android

Si vous aimez personnaliser votre téléphone et créer des styles uniques pour vous démarquer des autres, ces applications pour télécharger des thèmes pour Android vous laisseront sans voix.

La personnalisation a toujours été l’une des principales attractions d’Android et si vous ne le croyez pas, regardez simplement tous les changements qui ont été mis en œuvre dans Android 12 via Material You avec des thèmes dynamiques et de nombreuses autres sections.

Cependant, pour de nombreux utilisateurs, cela ne suffit pas et vous souhaitez aller un peu plus loin. Si tel est votre cas, nous vous laissons quelques applications pour télécharger des thèmes pour Android qui vous aideront à personnaliser chaque section de votre appareil et à lui donner le style que vous souhaitez une fois pour toutes.

Des applications pour personnaliser et télécharger des thèmes sur votre Android

KWGT

Lanceur GO EX

Thèmes pour Android

Lanceur Nova

Lanceur d’action : Édition Pixel

GOLauncher

Fond d’écran animé Chroma

UCCW

Dans cette collection d’applications, vous trouverez non seulement une grande variété de thèmes pour votre mobile Android, mais également des créateurs et des éditeurs de widgets, des lanceurs et bien plus encore qui vous aideront à créer un style unique de manière considérable. Si vous voulez savoir ce qu’ils sont, nous vous en dirons plus sur chacun ci-dessous.

KWGT

La première des applications à télécharger des thèmes pour Android est KWGT, un créateur de widgets puissant et complet. Avec cet outil, vous pourrez créer des horloges numériques et analogiques totalement personnalisées, des widgets météo, des notifications, des conversations, des indicateurs de batterie ou de mémoire, un carrousel d’images et bien plus encore.

Il dispose de tous les outils nécessaires pour laisser libre cours à votre créativité, en pouvant ajouter des textes, des formes, des couleurs, des icônes, des animations, des actions tactiles et plus encore. Sans oublier sa compatibilité avec des services tels que Google Fitness, entre autres. Il a une version gratuite et une version payante.

Lanceur GO EX

Si vous recherchez un lanceur minimaliste qui fonctionne très bien, Go Launcher EX est une excellente option à considérer. Il intègre un moteur graphique 3D qui permet une expérience rapide et sécurisée, avec des animations simples, fluides et fluides pour votre mobile.

De plus, tu peux choisir entre plus de 10 000 thèmes différents, que tu peux compléter avec plus de 25 animations et plus de 15 widgets intelligents totalement gratuits qui t’aideront à donner à ton Android un style unique et totalement personnalisé.

Thèmes pour Android

Comme son nom l’indique, c’est l’une des applications les plus spécialisées pour télécharger des thèmes Android gratuits sur la liste. Plus précisément, Thèmes pour Android dispose d’une vaste bibliothèque de thèmes complets compatibles avec la plupart des appareils Android du marché.

Parmi ses principaux attributs, nous trouvons une grande variété de thèmes, packs d’icônes, fonds d’écran HD, widgets et même la possibilité de créer votre propre collection de fonds d’écran. De plus, il a une intégration pour le lanceur Neox, entre autres options.

Lanceur Nova

Si vous êtes un vrai fan de personnalisation Android, vous devriez très bien connaître Nova Launcher et sinon, nous vous dirons brièvement de quoi il s’agit. Ce n’est rien de plus que le lanceur tiers le plus populaire pour Android et sans aucun doute, l’un des plus personnalisables de loin.

Il se distingue principalement par son aspect Android très standard, comme celui que vous pourriez voir sur les appareils Pixel. De plus, il offre des performances et une fluidité sans discussion. Il propose une grande variété de widgets, de thèmes et d’options de personnalisation qui vous surprendront. Comme si cela ne suffisait pas, c’est totalement gratuit.

Lanceur d’action : Édition Pixel

Action Launcher : Pixel Edition est un lanceur très confortable, léger et fluide qui se distingue pour offrir une esthétique Pixel sur votre appareil Android. De plus, sa capacité de personnalisation est imbattable, vous permettant de contrôler presque n’importe quelle section de votre mobile afin qu’il ressemble exactement à ce que vous voulez.

Il est entièrement compatible avec Android 12 Material You, vous pouvez donc profiter de thèmes dynamiques ou créer le vôtre à votre guise. Il propose une liste complète de widgets, de gestes personnalisables, de packs d’icônes et bien plus encore. Bien sûr, le tout avec une performance de 10/10.

GOLauncher

Go Launcher est une autre application pour télécharger des thèmes pour Android que vous devriez essayer. Ce lanceur offre une grande variété d’options pour donner à votre mobile une personnalisation incroyable, à commencer par une bibliothèque avec plus de 200 icônes originales.

De même, vous pouvez choisir des fonds d’écran spéciaux et personnalisés qui s’adaptent à n’importe quel écran. Avec une esthétique minimaliste et élégante, c’est une excellente option à considérer.

Fond d’écran animé Chroma

Si vous cherchez une alternative fonctionnelle avec un style plus classique, Chroma Live Wallpaper vaut la peine d’être considéré. Il possède de nombreuses fonctions et fonctionnalités intéressantes telles que le changement automatique du fond d’écran chaque fois que vous êtes dans le menu principal ou dans un intervalle de temps.

De même, il propose plus de 12 formes différentes, avec des animations fluides et fluides, un mode d’économie de batterie qui adapte les textures et l’interface pour réduire au maximum la consommation d’énergie, la compatibilité avec Action Launcher et bien plus encore.

UCCW

Enfin et surtout, UCCW est un créateur de widgets complet qui vous aidera à concevoir une interface unique. Avec cet outil, vous pourrez concevoir ou modifier les raccourcis en quelques secondes et à votre guise.

Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, nous trouvons la possibilité d’utiliser des textes, des formes, des images, des graphiques, des horloges et bien plus encore. De plus, il prend en charge les informations sur la batterie, l’emplacement, les événements, les rappels, Gmail et bien plus encore.

Avec toutes ces applications pour télécharger des thèmes pour Android, vous pouvez donner à votre mobile votre propre style où et quand vous le souhaitez.

