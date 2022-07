Google a fabriqué des réfrigérateurs en édition limitée en 2006. Aujourd’hui, ils sont un joyau de collection

Entre 2005 et 2009, Google a envoyé des mini-réfrigérateurs à ses meilleurs clients AdWords, la graine de Google Ads, sur lesquels étaient imprimés le logo de l’entreprise et le slogan « Cooler Thinking ».

Le merchandising est un élément qui donne une valeur ajoutée à une marque et lui permet de se faire connaître et c’est pourquoi les grandes entreprises fabriquent généralement des t-shirts, des badges, des stickers ou des sacs à dos avec leur logo.

Mais il y a d’autres marques comme Microsoft qui vont beaucoup plus loin et s’engagent à vendre des mini frigos en forme de Xbox Series X, mais la société qui a créé Windows n’a pas été la première à suivre cette stratégie marketing, puisque Google a déjà fabriqué quelques mini réfrigérateurs en édition limitée en 2006 et maintenant, ces petits appareils sont des objets de collection.

Les mini-réfrigérateurs de Google peuvent être achetés aujourd’hui sur eBay

En 2006, la société de Mountain View a eu l’idée d’offrir à ses meilleurs clients AdWords, qui est à l’origine de Google Ads, des mini-réfrigérateurs blancs avec le logo Google et le slogan « Cooler Thinking » imprimé dessus, qui fait référence à le double sens du mot cool en anglais, une langue dans laquelle il est utilisé pour exprimer à la fois le mot froid et le mot cool.

Le mystère des statues Android : aucune trace des 18 figures gigantesques du siège de Google

Ces mini-réfrigérateurs ont des dimensions de 46 x 38 x 31 centimètres, une capacité de 20 litres, plus que suffisant pour conserver au frais jusqu’à 18 canettes et bouteilles de boissons gazeuses et étant un cadeau pour les clients américains de la marque, ils sont équipés d’une prise Socket américaine.

Ces cadeaux exclusifs ont continué à être envoyés aux meilleurs clients AdWords, ceux qui avaient atteint un million de PPC (Pay Per Click) jusqu’en 2009, date à laquelle ils ont été remplacés par des cartes virtuelles qui donnaient de l’argent à des entités à but non lucratif et à des projets caritatifs.

Aujourd’hui, il est toujours possible d’acheter l’un de ces mini-réfrigérateurs Google d’occasion sur eBay, un portail sur lequel ils sont vendus comme d’authentiques objets de collection, car si vous souhaitez en obtenir un, vous devrez vous gratter la poche et payer 220 dollars, environ 210 euros pour le changement.

