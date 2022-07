C’est le meilleur gestionnaire de mots de passe que j’ai essayé sur Android

Avec Bitwarden, vous pourrez garder tous vos mots de passe en sécurité et créer des mots de passe vraiment sécurisés de manière simple et pratique.

Si vous souhaitez protéger votre vie privée lors de l’utilisation de votre smartphone, l’un des principaux outils pour y parvenir est le gestionnaire de mots de passe, car grâce à eux, vous pouvez enregistrer les codes d’accès à vos comptes sur des plateformes telles que Google, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Netflix, Spotify ou votre banque.

Pour cette raison et compte tenu des nombreuses applications de ce type que vous pouvez trouver sur le Google Play Store, je vais aujourd’hui vous parler de Bitwarden, une application qui est sans aucun doute le meilleur gestionnaire de mots de passe que j’ai essayé Android, puisqu’il est aussi simple à utiliser que complet en termes de fonctionnalités.

Bitwarden est la meilleure application pour gérer les mots de passe sur Android

Bitwarden est l’un des gestionnaires de mots de passe Android les plus populaires sur le Play Store, avec plus d’un million de téléchargements et un score de 4,5 sur 5 sur le Google App Store.

La première fonctionnalité qui m’a ébloui à propos de Bitwarden est sa facilité d’utilisation, car il possède une interface très simple grâce à laquelle vous pouvez accéder à toutes les fonctions de l’application via les quatre boutons situés en bas :

mon coffre-fort

Expédition

Générateur

Réglages

Dans la première de ces sections, Mon coffre-fort, vous pouvez voir tous les mots de passe que vous avez enregistrés organisés par type et par dossiers, que vous pouvez personnaliser en créant le vôtre, car initialement tous les mots de passe sont stockés dans l’option Aucun dossier.

Pour créer un nouveau dossier, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Accéder à l’onglet Paramètres

Dans la section Gérer, cliquez sur Dossiers

Cliquez sur le bouton avec le signe « + » qui se trouve en bas à droite de l’application

Donnez un nom à votre dossier et cliquez sur l’option Enregistrer

Depuis cet onglet vous pouvez également enregistrer tous vos mots de passe et pour cela il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Cliquez sur le bouton avec le signe « + » qui se trouve en bas à droite de l’application

Couvre les champs suivants dans la section Informations sur l’article Type de mot de passe : ticket, carte, identité ou note sécurisée nom du mot de passe Utilisateur Mot de passe

Dans la section Divers, cliquez sur l’option Pas de dossier et choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre mot de passe

Si vous souhaitez ajouter une note à ce mot de passe, vous pouvez le faire dans la section Notes

Enfin, cliquez sur le bouton Enregistrer situé en haut à droite pour que le mot de passe que vous venez de créer soit enregistré dans votre compte Bitwarden

La deuxième fonctionnalité de Bitwarden que j’utilise le plus au quotidien est le générateur de mot de passe, qui est très facile à utiliser car pour créer un mot de passe sécurisé, il vous suffit d’accéder à l’onglet Générateur et un mot de passe apparaîtra immédiatement en haut et deux boutons juste en dessous, un pour le copier et un pour le régénérer. En ce sens, vous pouvez toujours personnaliser le type de mot de passe et sa longueur depuis cet écran et cliquer sur le bouton Régénérer le mot de passe pour en créer un nouveau avec les options que vous avez choisies.

Vous devez garder à l’esprit que pour utiliser Bitwarden, vous devez créer un compte sur sa plate-forme, mais pour le créer, il vous suffit de fournir une adresse e-mail et un mot de passe principal qui vous seront demandés à chaque fois que vous souhaitez accéder à l’application.

Mais, sans aucun doute, la grande force de Bitwarden est son respect de la vie privée, car il stocke toutes vos données dans un coffre-fort crypté, qui utilise le cryptage AES 256 bits, avec seed et PBKDF2 SHA-256, qui est synchronisé avec tous vos appareils, mobiles et ordinateurs et puisque les informations que vous avez stockées dans cette application sont entièrement cryptées sur votre appareil, vous seul avez accès à ces données et même l’équipe Bitwarden ne pourrait pas lire vos informations même si elle le voulait.

En ce sens, il convient également de noter que, comme d’autres applications de ce type, Bitwarden ne vous permet pas de prendre des captures d’écran afin d’empêcher quelqu’un de voler vos mots de passe.

Bitwarden est une application open source entièrement gratuite, sans publicité ni achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

