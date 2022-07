Les 3 enceintes bluetooth les plus vendues ne sont ni JBL ni Sony ni Xiaomi...

Étonnant de voir comment une firme aussi méconnue a pu récolter autant de succès dans ce segment dominé par les plus grosses.

Le domaine du son portable est souvent dominé par quelques privilégiés. Sony, JBL ou Xiaomi ont d’excellentes options pour les haut-parleurs Bluetooth résistants aux intempéries qui s’adaptent au canon des appareils à utiliser en été n’importe où. Mais nous sommes tombés sur les 3 enceintes les plus vendues sur Amazon et nous avons été surpris.

Si je mentionne Tronsmart, on dirait sûrement que vous avez vu cette marque lors d’une recherche d’enceintes ou d’écouteurs sur Internet. Eh bien, c’est cette marque et aucune autre qui a 3 de ses enceintes bluetooth situées sur le podium des meilleures ventes du moment dans la boutique du géant américain. Nous vous disons en détail ce qu’ils nous proposent et pourquoi ce sont tous de bons achats.

Les 3 enceintes bluetooth les plus vendues du moment

Tronsmart a de nombreux modèles d’enceintes sur le marché et la grande majorité sont spécialement conçues pour résister aux chocs, aux chutes et même à l’immersion dans l’eau. Allez, elles sont parfaites pour endurer un bon été sans se soucier de votre enceinte et emportez là où bon vous semble. Tous partagent l’intégration de microphones à utiliser en mode mains libres lors des appels. On parle désormais des 3 modèles, dont les prix vont de 40 à 120 euros.

Tronsmart T6 Plus : Il s’agit d’un haut-parleur qui prétend se situer quelque part au milieu en termes de prix. Nous avons une puissance de 40 W, une résistance à l’eau certifiée IPX6, une batterie qui dure jusqu’à 15 heures de musique ininterrompue et fonctionne avec Bluetooth 5.0. Il fournit une technologie d’effet triple basse qui amplifie les basses à des limites insoupçonnées. Pour moi, l’option la meilleure et la plus équilibrée de la liste.

Tronsmart T2 Plus : si votre budget est un peu plus limité, ce modèle saura vous convaincre. Il a une plus grande autonomie atteignant 24 heures d’utilisation, il est plus résistant à l’eau avec la certification IPX7 et sa puissance chute à 20 W. D’autre part, il est chargé via un port USB-C et est conçu pour offrir un son impressionnant malgré sa petite taille.

Tronsmart Bang – C’est le plus grand, le plus puissant et le plus cher des trois modèles. Juste avec son nom, vous pouvez imaginer ce que vous allez trouver. Nous avons une puissance de 60 W, 24 heures d’autonomie et une résistance à l’eau IPX6. Jusqu’à présent, quelque chose dans le sens des autres modèles. Mais nous avons ajouté des lumières LED colorées qui s’illuminent au rythme de la musique et de la connectivité NFC pour un couplage plus rapide avec des appareils compatibles. Il est capable de se coupler avec jusqu’à 100 haut-parleurs Tronsmart pour un son à l’unisson. Une fête de lumières colorées et de son extrême.

Comme vous pouvez le voir, les 3 modèles sont d’excellentes options d’achat pour le moment. Avec l’été qui vient de sortir, nous voulons aller à la plage, à la piscine ou à la montagne et emporter notre musique préférée avec nous, faire des exercices de méditation avec des thèmes spéciaux pour elle ou organiser une fête avec des amis où les heures de batterie et de musique le volume n’est pas un problème.

