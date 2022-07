Tous les plans de Motorola pour 2023 dévoilés (y compris le mobile enroulable)

L’année prochaine, Motorola lancera un mobile enroulable, nommé Felix.

Après avoir récemment présenté dans notre pays son nouveau terminal au sein de la gamme Moto G, le Motorola Moto G42, la firme détenue par Lenovo finalise les détails du lancement de son nouveau smartphone bon marché, le Moto G GO, et la version mise à jour de son clapet terminal pliable, le Motorola Razr 2022.

Eh bien, maintenant, alors que nous entrons dans le troisième trimestre de l’année, un rapport du média 91Mobiles vient de révéler tous les plans de Motorola pour 2023, qui incluent un mobile enroulable.

Ce sont les smartphones que Motorola lancera en 2023

Selon cette fuite, Motorola prévoit de lancer deux terminaux haut de gamme en 2023, deux appareils, nommés Canyon et Bronco, qui auront des spécifications similaires et pourraient faire partie de la nouvelle série Edge 40.

Les deux terminaux seront équipés d’un écran Full HD +, bien que dans le cas du Canyon, cela aura un taux de rafraîchissement de 165 hertz, ils auront 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et monteront une caméra principale sur son arrière 50 mégapixels. Là où nous trouvons des différences, c’est dans le reste des appareils photo de ces smartphones, puisque le modèle Canyon aura un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels, un capteur téléobjectif de 12 mégapixels et un appareil photo selfie de 60 mégapixels, tandis que le Bronco Il misera sur deux capteurs de 13 mégapixels, un ultra grand angle et un macro, et un capteur de profondeur de 2 mégapixels à l’arrière et un capteur de 16 mégapixels à l’avant.

Une autre des grandes différences entre les deux mobiles se trouve dans son processeur, puisque le modèle Canyon montera le prochain chipset haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, tandis que le modèle Bronco optera pour l’actuel fleuron du constructeur américain, le Snapdragon. 8+ génération 1.

Le prix du Motorola RAZR 3 va nous remonter le moral

Mais, sans aucun doute, la grande nouveauté que Motorola nous a préparée l’année prochaine est le lancement d’un mobile enroulable au format vertical. Ce nouvel appareil, dont le nom de code est Félix et dont aucune des caractéristiques n’a encore été dévoilée, serait commercialisé fin 2023.

