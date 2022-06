Samsung The Freestyle, avis : 100 pouces à emporter où vous voulez, si vous êtes prêt à payer pour ça

Le projecteur ultra portable de Samsung en vaut-il la peine ? Voici notre analyse de The Freestyle, l’un des produits les plus curieux de l’entreprise

Nous avons testé l’une des propositions les plus marquantes de Samsung pour cette année : le Freestyle. Un projecteur portable qui vise à se démarquer des autres modèles du marché par sa polyvalence, car il a un format ultra-compact et différentes fonctions qui permettent de l’utiliser à tout moment et en tout lieu.

Dans un premier temps, The Freestyle est un produit intéressant, dont les capacités peuvent finir par attirer le public, même ceux qui n’avaient jamais envisagé d’acheter un vidéoprojecteur.

Mais ne vous laissez pas tromper par son petit format : le Freestyle n’est pas un produit pour tous les budgets. Et, malgré cela, il n’est pas exempt de problèmes typiques d’une première édition.

Samsung The Freestyle, avis et score d’Netcost-security.fr

Samsung The Freestyle, avis et note d’Netcost-security.fr Dois-je acheter le Samsung The Freestyle ? Pour Portabilité

qualité de fabrication

son de bonne qualité

calibrage automatique

Smart TV intégrée Contre performances très médiocres

Pas de batterie intégrée

Luminosité max un peu faible

Mise au point automatique imprécise conclusion Un format polyvalent et une bonne qualité multimédia sont les grandes forces de The Freestyle. Malheureusement, l’absence de batterie intégrée et de faibles performances rendent difficile la justification de son prix élevé. Ponctuation ★★★★★★★★★★Samsung Le Freestyle

Samsung The Freestyle prix et où acheter

En France, le projecteur The Freestyle de Samsung est au prix de 999 euros. Il peut être acheté via les principaux canaux de vente, y compris la boutique en ligne de l’entreprise, Amazon ou El Corte Inglés.

Design : compact, bien construit et entièrement réglable

Le Freestyle est un projecteur étonnamment compact. Il mesure un peu plus de 17 centimètres de haut et 10 centimètres de haut, pour une épaisseur de 9 centimètres.

De plus, son poids de seulement 800 grammes permet de le transporter facilement d’un endroit à un autre, soit à la main, soit dans un sac à dos ou un sac. C’est justement l’une des grandes vertus de ce vidéoprojecteur, bien qu’il fasse également ressortir l’un de ses grands problèmes : l’absence de batterie intégrée.

Pour utiliser The Freestyle, vous devez le maintenir connecté à une prise de courant via le chargeur et le câble inclus, ou à une batterie externe. Cela, oui, doit pouvoir fournir au moins 50 W de puissance pour que The Freestyle fonctionne.

Compte tenu du fait que le projecteur a été conçu pour être déplacé d’un endroit à un autre, cette décision est loin d’être idéale. Il convient de noter que Samsung prévoit de lancer un accessoire de batterie qui vous permet d’ajouter cette polyvalence supplémentaire qui serait utile, mais pour l’instant il n’y a pas de date pour son arrivée, et aucune donnée concernant son prix n’a été partagée.

Un autre de ses grands avantages est le format ajustable. D’un simple geste, il est possible de changer l’orientation de The Freestyle pour s’assurer que l’image est projetée sur n’importe quelle surface, que ce soit un mur ou le plafond. Les supports latéraux et la base où repose le projecteur sont solides, et il ne semble pas que l’appareil souffrira, peu importe le nombre de fois que le système réglable est utilisé.

Quant aux finitions, les matériaux utilisés pour façonner le corps du projecteur sont le métal et le plastique. Le cylindre principal a une finition caoutchouteuse très agréable au toucher, et dans sa partie supérieure, où se trouve le projecteur d’image, il est possible d’accéder à certaines commandes tactiles qui peuvent être utiles lorsque la télécommande n’est pas à portée de main.

Concernant la commande, il faut dire qu’elle a un format léger et confortable, ne comprenant que les commandes essentielles. Dans tous les cas, il sera possible de contrôler le projecteur depuis n’importe quel appareil Android ou iOS via l’application Samsung SmartThings.

Performances : bonne qualité d’image, excellent son et un aspect clair à améliorer

Avec le projecteur déjà positionné de la manière la plus appropriée, il sera possible de projeter des images à une résolution maximale de 1080p, pouvant atteindre 100 pouces de diagonale tant que la surface sur laquelle l’image est projetée est située à environ 2,7 mètres. Si nous rapprochons le projecteur de la surface, nous pouvons atteindre une diagonale minimale de 32 pouces avant que la qualité de l’image n’en pâtisse.

Grâce au système d’orientation, il est extrêmement facile de trouver une surface appropriée sur laquelle projeter l’image, quel que soit l’espace existant. Par exemple, on peut placer le projecteur sur une table de chevet ou au pied du lit, sans craindre de déformer l’image.

Et c’est que, comme l’une des fonctions vedettes de ce projecteur, le système de mise à niveau automatique est inclus, qui détermine la position de l’appareil par rapport à celle de la surface où l’image est projetée, dans le but de réduire la distorsion trapézoïdale et faire en sorte que l’image soit toujours affichée de la manière la plus appropriée.

C’est la théorie. En pratique, bien que le système remplisse sa fonction, il échoue également avec une certaine fréquence et ne parvient pas à niveler correctement l’image. Dans la plupart des cas, oui, il suffit de déplacer légèrement le projecteur pour recalculer l’autonivellement.

Une autre fonctionnalité incluse dans le Freestyle est le calcul automatique de la mise au point. Encore une fois, c’est une fonction qui, même si sur le papier elle promet d’être l’une des caractéristiques vedettes du produit, son fonctionnement est quelque peu erratique. Heureusement, il est toujours possible de modifier manuellement la mise au point via les paramètres du projecteur.

Avec le projecteur déjà bien réglé, il est possible de profiter d’une qualité d’image plus que convenable. Les 550 nits de luminosité peuvent sembler un peu faibles dans certaines situations, en particulier lorsque la lumière ambiante n’est pas assez faible. Cependant, lorsque nous sommes dans un environnement sombre, la bonne fidélité des couleurs est frappante, même si le fond sur lequel l’image est projetée n’est pas complètement blanc.

Samsung y est parvenu grâce à un système de calibrage qui permet de déterminer le profil de couleur le plus approprié en fonction du ton de la surface sur laquelle l’image sera projetée. Pour définir ce mode, vous devez disposer d’un smartphone Galaxy S, Note, Z Flip ou Z Fold de 2019 et ultérieur, ou d’un iPhone sorti à partir de 2019.

Un autre aspect du projecteur à souligner est la qualité sonore. Le Freestyle dispose d’un puissant haut-parleur intégré, offrant un son propre et très fort.

En général, la bonne expérience en ce qui concerne les sections multimédias. Pas tellement, cependant, les performances du projecteur lors du déplacement entre l’interface utilisateur ou de la sélection du contenu à lire.

Il a un logiciel très similaire à ce que nous pourrions trouver sur n’importe quel téléviseur intelligent Samsung basé sur Tizen OS. Cependant, il est facile d’en déduire que soit le processeur de cet appareil n’est pas aussi performant que celui des téléviseurs de la marque, soit le logiciel n’est pas totalement optimisé. Quelle que soit la raison, la vérité est que l’expérience d’utilisation du Freestyle est loin d’être celle souhaitée.

Se déplacer entre les menus, ouvrir des applications, parcourir les catalogues de services de streaming ou consulter un site Web dans le navigateur peut devenir frustrant en raison des décalages et des plantages d’interface.

En ce sens, il convient de mentionner que le projecteur avait les dernières mises à jour installées avant d’effectuer cette analyse.

